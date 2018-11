Mann siktet for drap på samboeren

Dødsfallet som etterforskes skjedde i 2016. På det tidspunktet var det vanskelig å konkludere med hva som hadde skjedd, om det var snakk om et selvmord eller om det var begått en kriminell handling.

Politiet i Vesterålen etterforsket saken, men kunne ikke konkludere. Statsadvokaten slo fast at saken måtte etterforskes videre.

Etterforskningen ble gjenopptatt, og tidligere i år ba Nordland politidistrikt Kripos om bistand. Kripos-etterforskerne har vært i Vesterålen siden i vår, etter anmodning fra det lokale politiet. På det meste har Kripos hatt seks etterforskere i Vesterålen.

Siktelsen ble først omtalt i Vesterålen Online.

– Vedkommende har hatt status som siktet fra starten av saken, den statusen har kommet som følge av bruk av tvangsmidler mot denne personen. I forbindelse med nye etterforskningsskritt mot denne personen var det nødvendig å formalisere en siktelse, og den lyder da på drap, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til NRK.

– Bakgrunnen for siktelsen nå, er den informasjonen og de opplysningene som har kommet gjennom den tekniske etterforskningen på åstedet og avhør som er gjort i saken, fortsetter han.

Rønning-Nyvold sier at politiet fortsatt ikke utelukker at det kan være snakk om et selvdrap.

– Saken etterforskes videre. Den vil pågå enda en stund fremover, det gjelder både teknisk og taktisk etterforskning. Vi kan ikke si noe nå om når vi er ferdig.

Rønning-Nyvold understreker at siktelsen er foreløpig, og at den kan bli endret.

– Saken har høy prioritet, den har blitt altfor gammel og vi ønsker å få den ferdigstilt så raskt som mulig.