Mann savnet etter boligbrann på Dønna

Onsdag morgen fikk politiet i Nordland varsel om en brannen på øya utenfor helgelandskysten.

Huset er brent ned, melder politiet. Mannen som er savnet bor i huset.

En personbil på tomta er også utbrent.

– Brannen er under kontroll, og det har ikke vært fare for spredning. Det var en forbipasserende som oppdaget brannen og varslet nødetatene, sier lensmann for Ytre Helgeland, Tom Andre Giertsen.

Det har i hele dag foregått søk i området etter mannen, blant annet med redningshelikopter, uten at politiet har gjort funn.

– Mannen er fortsatt savnet. Det er ting som tyder på at han fortsatt er i huset, men det er for tidlig å si sikkert, sier lensmannen.

Politiet planlegger å gå inn på branntomten for å undersøke nærmere.