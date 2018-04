Mannen, som settes i forbindelse med hendelsen, ble pågrepet i Fauske ved 21.00-tiden søndag kveld. Han er kjørt til arresten i Bodø, og skal avhøres mandag morgen.

– Bombegruppa har undersøkt innholdet i ryggsekken. Ingen eksplosiver funnet, melder politiet i Nordland like før midnatt.

Operasjonsleder Fred Leirvik sier at sekken var rigget for at poltiiet skulle reagere på den.

– Sekken var helt klart utstyrt for at den skulle vekke mistanke, sier han til NTB.

Flere hundre ble evakuert

Det var klokken 13.47 at politiet fikk melding om funn av en mistenkelig gjenstand under et arrangement i en idrettshall i Mo i Rana.

– I forbindelse med et arrangement i Ranahallen er det funnet en ryggesekk med ledninger på. Sekken er båret på utsiden av bygget, sa politiets innsatsleder på stedet, Remi Anbakk.

Idrettshallen og en svømmehall ble raskt evakuert. Totalt skal det ha vært om lag 800 personer i de to lokalene.

Bombegruppa i Oslo ble også tilkalt.

– Vi har vært i kontakt med bombegruppen flere ganger i løpet av ettermiddagen. De er på vei nordover for å bistå oss, og vil ankomme Mo i Rana rund klokken 21.00, sa operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt.

Søkte etter person

I forbindelse med det mistenkelige funnet, søkte politiet etter en person som hadde blitt observert ved sekken.

– Jeg så en mann som gikk ut og inn av gangen i idrettshallen, og reagerte på det. Jeg vurderte å spørre om jeg kunne hjelpe han, men lot være, sa Jan Erik Johansen ved Moheia fritidspark.

Personen forlot gangen. Etter en stund kom noen og varslet Johansen om en sekk som var forlatt.

– Det var en gammel tursekk, som det var surret noen ledninger rundt. Vi ble veldig i tvil om vi skulle røre den, men bar den ut og ringte deretter politiet, sier han.

Området ble raskt sperret av politiet etter de fikk melding om funnet. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Jehovas vitner-stevne

Politiet besluttet etter hvert å utvide evakueringssonen til 250 meter rundt den mistenkelige sekken.

Jehovas vitner hadde et arrangement i idrettshallen, hvor seks menigheter fra Bodø i nord til Brønnøysund i sør var involverte. De bestemte seg for å avlyse resten av stevnet.

– Vi fikk beskjed fra politiet om å evakuere alle i hallen på grunn av en ryggsekk som ble funnet i området. Noe mer enn det vet jeg ikke, sa områderepresentant for Jehovas vitner i Helgeland, Salten og Trøndelag, Øyvind Djupvik.

– Var det noe dramatikk under evakueringen?

–Nei, det gikk rolig og stille for seg. Folk tar det med fatning og stemningen er god.