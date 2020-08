Mann i 70-årene livstruende skadet etter fall i vannet

Mannen ble fraktet til UNN i Tromsø for behandling, etter at vitner som stod på land så at mannen falt over bord og havnet i vannet.

– Han er kritisk og livstruende skadet, opplyser pressevakt Jørn Resvoll på Universitetssykehuset Nord-Norge, tirsdag formiddag.

Politiet mottok melding om hendelsen på Røssvatnet i Hemnes kommune like før klokken 18 mandag.

Det var vitner som sto på land som så at mannen falt over bord og havnet i vannet.

De varslet nødetatene, kom seg i båt og ut på vannet. Der fikk de berget både mannen og båten inn på land på østsiden av innsjøen.

Ifølge politiet var mannen da bevisstløs og kunne ikke gjøre rede for seg.

Luftambulansen landet på Hjartfjellnesmyra i Hattfjelldal kommune, og fraktet mannen til Nordlandssykehuset i Bodø.

Klokka 21 melder politiet at mannen fraktes videre til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø for behandling.

Ukjent identitet

Verken vitnene, det lokale brannvesenet eller politiet kjenner til mannens identitet.

Mandag kveld var han heller ikke meldt savnet.

– Han kan være en utenlandsk turist. Vi håper at mannens ID-papirer dukker opp eller noen melder han savnet, sier operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til NRK.

Røssvatnet er Norges nest største innsjø med et areal på 219 kvadratkilometer og ligger i Hemnes og Hattfjelldal kommune.

Skal avhøre vitner og undersøke båten

Røssvatnet har mange fine strender som innbyr til utflukter, båtliv og fiske.

Politiet kjenner ikke til hva som skjedde da mannen falt over bord, men vitnene vil bli avhørt og båten skal undersøkes.

Det vil også bli undersøkt om det står en bil med en tom båthenger parkert i området.

– Han kan ha fått et illebefinnende og falt over bord. Forhåpentligvis vil den videre etterforskningen gi noen svar, sier Slettan.