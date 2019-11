Mann i 40-årene tiltalt for misbruk av sin stilling til seksuelle overgrep

En mann i 40-årene ansatt ved en videregående skole i Salten står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Mannen skal ved to anledninger i 2012 ha hatt seksuell omgang med to unge kvinner. På tidspunktet overgrepene skal ha funnet sted, hadde tiltalte et tillitsforhold til begge fornærmede gjennom skolen.

Mannen skal også ha vært engasjert i en idrettsforening hvor de to kvinnene var medlemmer.

Forsvarer Charlotte Marie Ringkjøb sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Tiltalte erkjenner ikke straffskyld, ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, sier tiltaltes forsvarer Charlotte Marie Ringkjøb til NRK.

Politiet: – En alvorlig sak

– Det er en alvorlig sak. Kjernen er at det skal ha skjedd en utnyttelse av et overmaktsforhold i retning av elever i skolen, sier politiadvokat Marit Olsen Heggstad i Nordland politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å oppgi konkret alder på de to fornærmede, men opplyser at begge

Politiadvokat Marit Olsen Heggstad sier politiet ser alvorlig på saken. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

skal ha vært myndige da overgrepene skjedde. Strafferammen for saken er seks års fengsel.

– Har tatt lengre tid enn politiet ønsker

Nærmere åtte år etter at hendelsene skal ha funnet sted, kommer saken opp for retten. Politiet fikk først kjennskap til saken for to år siden.

– Politiet fikk første melding i saken for nærmere to år siden. Saken er etterforsket gjennom 2018 og 2019. Det har tatt lang tid, det er en omfattende sak. Det har tatt lengre tid enn politiet ønsker, sier Hegstad.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det er en omfattende etterforskning. Det er mange spor og det ligger en stund tilbake i tid. Vi har elektroniske spor som skal gjennomgås, og det er mange avhør. Det store bildet tar tid å få. Det har tatt lengre tid enn vi ønsker, og det er noe vi tar hovedansvaret for.

Saken skal opp i Salten tingrett i begynnelsen av 2020.