Mannen er blant annet funnet skyldig i en rekke voldtekter, flere tilfeller av svært grov vold og brudd på besøksforbud.

Han har nektet straffskyld for flere av forholdene, blant annet voldtektene.

For å verne samfunnet, mener Salten og Lofoten tingrett at det er nødvendig å dømme mannen til 9 år og 6 måneder forvaring. Minstetiden er satt til 6 år og 4 måneder. Det er ikke kjent om mannen vil anke dommen.

Forvaring Ekspandér faktaboks Formålet med forvaring er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter for fremtiden. Forvaringsdommen sones i fengsel. Forvaring har ikke en endelig slutt-tid. Det skal gjøres en sikkerhetsvurdering av om den dømte kan prøveløslates. En forvaringsdom har en tidsramme og gjerne en minstetid. Tidsrammen kan forlenges med inntil fem år om gangen, men en slik forlengelse kan kun avgjøres av retten. Normalt vil en person kun dømmes til forvaring hvis lovbryteren tidligere er dømt til fengselsstraff uten at dette har hjulpet. Hvis gjentagelsesfaren for alvorlige lovbrudd er nærliggende, kan det skje allerede ved første gangs domfellelse. For barn under 18 år kan forvaring bare ilegges ved helt ekstraordinære omstendigheter. Kilde: snl.no

– Retten vurderer at det på domstidspunktet er en reell og kvalifisert nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som krenker andres liv, helse eller frihet. Hans tidligere domfellelser for vold og trusler viser et mønster i manglende impulskontroll og styrker gjentakelsesfaren, heter det i dommen.

Domfelt en rekke ganger tidligere

Mannen er tidligere straffedømt 12 ganger, blant annet for vold og bruk av narkotiske stoffer.

– Tiltaltes voldshistorikk knytter seg til mange flere situasjoner enn nære relasjoner. Flere av dommene inneholder mange forhold. Antall straffbare volds- og trusselhandlinger han er domfelt for er betydelige høyere enn antall dommer, heter det i dommen.

Retten mener at det virker som at det er et mønster i hvordan han lett får kontakt med sårbare kvinner og innleder et forhold til dem.

– Han er aktiv når det gjelder å opprettholde rusmisbruket til kvinnene og sørger for deres narkotikatilgang, også i form av å sette sprøyter dersom de ikke kan gjøre dette selv. Det har ikke tatt lang tid før han i ruspåvirket tilstand har utøvd vold mot kvinner i kjæresteforhold, heter det i dommen.

Statsadvokat Jorild Steindal var aktor i saken. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Dommen var enstemmig og i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Jorild Steindal.

– Hvorfor la du ned påstand om forvaring?

– Forvaring er ikke en ekstra streng straff, men en straffetype som er ment å beskytte samfunnet om man mener det er fare for gjentakelse i alvorlige straffesaker. Det mener vi var tilfellet her.

Må betale erstatning

Mannen må også ut med til sammen 415.000 kroner i erstatning til tre kvinner.

– Jeg syns det var en grundig dom som har gått inn på de spesielle aspektene i saken.

Det sier Charlotte Marie Ringkjøb, bistandsadvokat for kvinnen som var den første som anmeldte mannen for vold og voldtekt.

Advokat Charlotte Marie Ringkjøb representerer en av de fornærmede kvinnene. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– De fornærmede har blitt trodd på sin forklaring, og min klient er tilkjent oppreisningserstatning. For min klient som er i en sårbar livssituasjon, så er det viktig å bli trodd på en historie som har vært tung å bære over så mange år, sier Ringkjøb.

Advokat Kristin Fagerheim Hammervik representerer en av de andre fornærmede kvinnene.

Advokat Kristin Fagerheim Hammervik. Foto: Lars-Bjørn Martisen / NRK

– Min klient er ambivalent til utfallet. Det er en lettelse å bli trodd, og det er en lettelse at dommen er i tråd med aktors påstand. Samtidig så er dette snakk om en person hun har vokst opp med, og har hatt en relasjon til, sier Hammervik.

Advokat Svein Skipnes representerer den tredje kvinnen, også han mener det er en riktig dom.

– Min klient er fornøyd med resultatet.

Advokat Svein Inge Skipnes Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Arve Ringsbye. Han hadde ikke fått lest dommen, og ønsket ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.