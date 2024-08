En utenlandsk statsborger i 20-årene ble tidligere i år tiltalt for å ha begått et seksuelt overgrep mot et barn under 14 år i fjor sommer. Fornærmede var på det tidspunktet 13 år.

Overgrepet skjedde på en restaurant i Salten i fjor sommer hvor begge jobbet. Mannen skal så ha reist tilbake til hjemlandet sitt.

Mannen ble pågrepet av politiet den 8. mars i år og varetektsfengslet dagen etter. Mannen tok selv kontakt med et lensmannskontor i Nordland etter han ble gjort kjent med siktelsen.

Erkjente seg skyld

Under hovedforhandlingens dag to skal mannen ha erkjent seg skyldig etter tiltalebeslutning.

Retten mener tilståelsen «må tillegges noe vekt i formildende retning».

I dommen blir det påpekt at tilståelsen ikke var uforbeholden, i og med at mannen sier at han ikke visste hvor gammel jenta var.

All seksuell omgang med barn under 14 år er voldtekt. Det gjelder også enkelte seksuelle handlinger. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Retten mener at jentas alder, som var nær 14 år da overgrepet skjedde, ikke kan tillegges vekt i formildende retning.

«Loven legger ikke opp til en skjønnsmessig vurdering. Alderskravet er absolutt», står det skrevet i dommen.

Mannen dømmes for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, etter straffelovens parargraf 300 bokstav b i henhold til paragraf 299 bokstav a.

Salten og Lofoten tingrett har idømt mannen en fengselsstaff på tre år og fire måneder. På grunn av at mannen har vært varetektsfengslet, gis det et fradrag på 167 dager per 21. august.

20-åringen dømmes til å betale oppreisning til fornærmede med 250.000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.