Mann har meldt seg etter mulig hestevoldtekt

Politiet i Vesterålen fikk tirsdag 17. januar melding om en mann som hadde tatt seg inn i en stall i Sortland, og at det forelå mistanke om brudd på dyrevelferdsloven.

Fortsetter etterforskning

Politiet startet etterforskning umiddelbart, og i en pressemelding tirsdag opplyser politiet at en mann med tilknytning til Sortland har meldt seg.

«Vedkommende har erkjent at han urettmessig har tatt seg inn i flere staller i Vesterålen. Den mistenkte har ikke erkjent brudd på dyrevelferdsloven», opplyser politiet, som også skriver at saken fremdeles er under etterforskning og at politiet venter på analysesvar av tekniske funn.

Ble oppdaget

Det var da hesteeier Venke Øyan Hansen skulle inn i stallen for å fôre hestene sine at hun opppdaget en fremmed mann inne i en av boksene til hestene. Da han ble oppdaget forsøkte han å gjemme seg bak en vegg før han la på sprang.

– På vei ut sprang han ned samboeren min, som var på vei inn. Da vi kom ut var han forsvunnet. Da ringte vi politiet, fortalte hun til NRK sist uke.

Hun var ikke i tvil om at mannen hadde forgrepet seg på en eller flere av hestene.

– Det er helt grusomt å tenke på.