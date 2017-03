Mann funnet i båt bekreftet død

En mann ble i går ettermiddag funnet bevisstløs i en lettbåt utenfor Ballstad i Lofoten. Han ble senere bekreftet omkommet. Politiet forklarer at det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, og anser det som et naturlig dødsfall. Det er likevel opprettet undersøkelsessak på grunn av de litt spesielle omstendighetene, ifølge Midtre Hålogaland politidistrikt.