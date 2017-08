Mann funnet død i innsjø i Nordland

Omtrent klokken 09:00 torsdag morgen ble en mann observert flytende i Majavatnet i Grane av en hyttenabo.

– En melder hadde sett noe som fløt i vannet. Han dro ut med båt og fant en livløs person med redningsvest, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt.

Politi og ambulanse rykket ut til stedet og konstaterte at mannen var død. Sent onsdag kveld skal en mann ha blitt observert ute på vannet i båt av en hyttenabo. Politiet bekreftet i ettermiddag at det er den sammen mannen som er død.

– Men vi har ikke funnet noen båt i tilknytning til funnet av den døde, sier Bo Nilsson.

De pårørende er blitt varslet i løpet av dage, og politiet mistenker ikke noe kriminelt i saken. Likevel har de opprettet en undersøkelsessak på forholdet.