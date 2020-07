Mannegruppa reiser i disse dager gjennom Norge for å offentlig henge ut personer som er dømt for overgrep og voldtekt.

Det gjør de gjennom å legge ut navn og bilder på personene i sosiale medier.

Metodene har blitt sammenlignet med forhistoriske avstraffelsesmetoder som gapestokk.

Flere ofre for overgrep skal også ha meldt ifra om at de synes gruppas oppførsel er svært ubehagelig og de gjennom adferden gjenopplever traumene.

Bare i Nordland har politiet mottatt 14 anmeldelser mot mannegruppa.

Fikk beskjed fra familien

En mann fra Nordland er blant personene som er blitt identifisert av Mannegruppa Ottar.

Han ble dømt for voldtekt i november i fjor. Mannen hevder han er uskyldig dømt og har søkt om å få saken gjenopptatt.

De to siste ukene har han opplevd å bli hengt ut to ganger.

– Det var mine voksne barn som først oppdaget det og sa ifra om nå lå det bilde av meg ute. Det var fryktelig ubehagelig at barna mine så det, sier mannen.

NRK har valgt å anonymisere mannen av hensyn til de involverte i saken.

Han sier at det som bekymrer han mest, er hvordan familien påvirkes.

Han er redd tenåringsdatterens venninner skal snu ryggen til henne. Han tok derfor kontakt med venninnenes foreldre for å hindre at hetsen skulle få konsekvenser for datteren.

– Datteren min sitter og overvåker alt mannegruppa gjør. Hun vil vite hvor de er og er livredd for at de skal dukke opp på døra. Jeg har sagt at nå har de hengt oss ut, nå skjer det ikke igjen.

Men etter omtrent en uke dukket det opp et nytt bilde av mannen. Der ble det bedt om informasjon og dommen til mannen, fordi medlemmet fra Mannegruppa Ottar hadde mistet mobilen.

– Jeg synes det er rart politiet ikke klarer å stoppe han.

26. juni fortalte NRK at et medlem fra Mannegruppa Ottar hadde blitt pågrepet og siktet for plagsom oppførsel.

Men etter å ha blitt løslatt etter avhør, skal den siktede ha fortsatt sin norgestur.

Fant ikke grunnlag for varetektsfengsling

Politiadvokat Kine Wesseltoft sier politiet i Nordland har mottatt 14 anmeldelser mot Mannegruppa Ottar. Disse etterforskes på vanlig måte.

– Da siktede var i Nordland fant vi ikke grunnlag for varetektsfengsling. Etter hva vi kjenner til befinner ikke siktede seg lenger i vårt distrikt. Det må derfor vurderes av politiet i det distriktet han befinner seg i hvorvidt det er grunnlag for bruk av tvangsmidler.

Politiet i Nordland har avsluttet etterforskingen.

Den er sendt til samordning i det distriktet hvor siktede har eldste uoppgjorte sak.

– Ved fortsatt og nye overtredelser vil det være politidistriktet hvor gjerningen blir begått som må håndtere dette.

Det er snakk om brudd på straffelovens paragraf 266 som setter straff for skremmende, plagsom eller hensynsløs opptreden.

Mannegruppa: – Vi har veid ulempene opp mot fordelene

Mannegruppa Ottar på sin side fortsetter å forsvare sin turné.

Leder av Mannegruppa Ottar, Kay Erikssen. Foto: Privat

– Det er utrolig leit at uskyldige familier berøres av dette. Men vi har veid ulempene opp mot fordelene og funnet ut at det er viktigere å skåne så mange som mulig i fremtiden ved å varsle.

Det sier leder av gruppa, Kay Erikssen. Han mener jobben de gjør bidrar til å hindre overgrep.

– Vi skulle jo ønske myndighetene gjorde dette, men vi har sett oss nødt til å gjøre det selv for å skape debatt, sier han.