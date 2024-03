Mann fra Narvik druknet i Svolvær

Dette får Fremover bekreftet fra politiet.

Det var like etter klokken halv ett natt til torsdag at politiet fikk melding om at en person hadde falt vannet i havnebassenget ved Svolvær havn.

Nå bekrefter politiet at den omkomne mannen i 60-årene er fra Narvik.

Han ble erklært død klokken 01:20 av lege på stedet. Mannen var i Lofoten for å delta i VM i skreifiske.

På dette tidspunktet i etterforskningen er det besluttet ikke å sende mannen til obduksjon, skriver avisa.