Mann fortsatt savnet

Mannen i 40-årene som ble meldt savnet i Hamarøy, er foreløpig ikke funnet.

Politiadvokat Torjei Imøy i Nordland politidistrikt forteller at de foreløpig ikke har gjennomført søk i dag.

– Det ble holdt søk etter mannen i helga og mandag der Heimevernet, frivillige og hunder deltok, sier Imøy

– Det kan hende vi leter senere i dag.

Politiadvokaten legger til at grunnen til at Heimevernet deltok, skyldtes at de tilfeldigvis var i området og engasjerte seg.

Politiet er i tillegg blitt kjent med at det har vært innbrudd i området, der mannen er meldt savnet.

De presiserer at dette nødvendigvis ikke trenger å ha noen sammenheng forsvinningen til den savnede mannen å gjøre.

– Vi ber lokalbefolkningen om å sjekke biler, hytter og båter i Bognes – Skarberget området, og samt Tysnes, sier politiadvokaten.