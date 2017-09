Mann forsøkte å antaste ungjenter

En mann i slutten av 40-årene er pågrepet i Bodø etter at han skal ha fulgt etter å ha plaget og forsøkt å antaste to jenter i tenårene. Den ene jenta sier til politiet at en mann skal ha fulgt etter dem og ha forsøkt å ta tak i dem. Mannen er nå tatt med inn til politistasjonen.