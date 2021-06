Siste: I etterkant av båtulykka i Rødøy natt til søndag, ble en hardt skadd person frakta til UNN Tromsø.

– Vedkommende, en mann i 40-årene, ble søndag formiddag erklært død av lege på sykehuset. Pårørende til den omkomne er varsla, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fortsetter etterforskning av saka og har tatt hånd om båten som ble brukt. Det blir begjært obduksjon av den omkomne for å fastslå dødsårsaken, skriver politiet.

Andre båter kom til for å hjelpe

Det var litt over klokka 01 natt til søndag at nødetatenefikk melding om at en person hadde ramla i havet fra en båt i Rødøyfjorden i Nordland.

– Vi fikk beskjed om at en mann hadde falt i havet. To personer hadde hoppa etter for å forsøke å hjelpe. De tre har etterhvert fått hjelp av andre fritidsbåter og kommet seg opp i en båt, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Lars Halvorsen til NRK:

Per nå er to av de personene som var i vannet uskadde, og en person er alvorlig skadd.

– Det gikk cirka 4 minutter fra nødetatene fikk melding til alle tre var oppe av havet. Andre båter kom til for å hjelpe, ambulansebåt ble også sendt til stedet.

Flydd til sykehus i Tromsø

Politiet har ingen opplysninger om hva slags skader mannen har fått.

– Vi vet ikke hvor lenge han har vært i havet. Vedkommende ble flydd til UNN i Tromsø, og er under behandling der.

Ulykka skjedde rett øst for Rødøya sør i Nordland.

– Vi kjenner ikke til hva som skjedde forut for ulykka, sier Halvorsen.

Etterforskning og avhør

Han forteller at politiet er på stedet søndag formiddag. De er i kontakt med personer som var i nærheten da ulykka skjedde.

Hva gjør dere videre?

– Det blir gjennomført avhør av de involverte og vitner på stedet. Så skal vi etterhvert få tak i denne båten som ble brukt og få gjort tekniske undersøkelser. Etterforskninga pågår for å kartlegge hendelsen, sier Halvorsen.

Politiet kan ikke si hva slags type båt de tre var om bord i, men ifølge Halvorsen var det en fritidsbåt.

Vet dere hvor mange som var om bord i båten da ulykka skjedde?

– Nei, vi vet ikke nøyaktig hvor mange som var om bord. Vi vet bare at det var tre involverte.

Været i området der ulykka skjedde i Rødøy på Helgeland var fint da ulykka skjedde.