Mann druknet i havet ved Saltstraumen

Klokken 14.10 meldte politiet om en mann som hadde falt i havet ved Saltstraumen, og kort tid etterpå ble det meldt at han var hentet opp av vannet, og at nødetatene var på vei.

Klokken 14.14 ble det bekreftet at ambulansetjenesten var på stedet, og hadde startet behandling av mannen.

Saltstraumen, som ligger i Bodø kommune, er blant verdens sterkeste malstrømmer. Området mannen badet i er imidlertid ikke preget av mye strøm.

Bekreftet omkommet

Klokken 19:45 opplyser politiet på Twitter at mannen er bekreftet omkommet.

– Vi fikk melding om at en mann hadde falt i Saltstraumen. Da vi kom på stedet fikk vi vite at ulykken hadde skjedd da mannen badet og han hadde vært under vann. Det hadde tatt 3–5 minutter før han ble funnet under vann.

Dette sier operasjonsleder Remi Johansen til NRK.

Det skal så ha blitt startet hjerte- og lungeredning av vitner og ambulansepersonell, men livet sto ikke til å redde.

Mannen er norsk og 73 år gammel, og skal ha badet på Kodvågen i Saltstraumen.

Pårørende er varslet.