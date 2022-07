Dømt til ni års og et halvt års fengsel for «flere hundre tilfeller» av voldtekt

Den enstemmige dommen fra Hålogaland lagmannsrett er på 46 sider.

Der omtales en rekke straffbare forhold i en periode på over 30 år.

Mannen er dømt til ni og et halvt års fengsel for gjentatte voldtekter, grov mishandling og åtte brudd på besøksforbud. I tillegg har han utsatt barnebarn og hensynsløs adferd.

Han må også betale 400.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Det var avisa Fremover som først omtalte dommen.

Forsvarer Egil Malm sier til NRK at lagmannsrettens dom er anket til Høyesterett, og er dermed ikke rettskraftig.

Forsvareren har ingen ytterligere kommentarer.

Avviste anklagene

Tiltalte har avvist alle anklager mot ham, og forsvarer Malm la i retten ned påstand om frifinnelse.

FORSVARER: Advokat Egil Malm forsvarte mannen i 70-årene i straffesaken. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Dette ble han ikke trodd på av lagmannsretten.

NRK har vært i kontakt med aktor i saken, Jorild Steindal, for en kommentar, men har så langt ikke fått svar på vår henvendelse.

Dommen fra tingretten var på ti års fengsel. Lagmannsretten nektet først å ta opp anken, før Høyesterett besluttet at lagmannsretten måtte behandle saken. Derfor gis det en viss reduksjon, da dette ikke kunne lastes den tiltalte.

– Uutholdelig livssituasjon

Bistandsadvokat Lina Therese Remlo sier til NRK at kvinnen ser frem til at det kan bli satt et endelig punktom for rettsprosessen slik at hun kan finne seg til rette i sitt nye liv.

– Dette har vært selvfølgelig en uutholdelig livssituasjon og en enormt krevende prosess etter at saken ble anmeldt til politiet.

– Fornærmede har måttet brukt mye energi på å imøtegå påstander fra tiltalte, som gikk på hennes private helsesituasjon. Dette var forhold som retten ikke fant ut hadde rot i virkeligheten, sier Remlo på vegne av sin klient.

BISTANDSADVOKAT: Lina Therese Remlo var kvinnens advokat i saken mot eksmannen. Foto: Frida Brembo / NRK

– Religiøst begrunnet vold

I dommen heter det blant annet:

«Tiltalte slo ved noen tilfeller hånda på Bibelen og sa at han til enhver tid hadde rett til å ha seksuell omgang med fornærmede og at hun pliktet å stå til disposisjon for han seksuelt dag og natt.»

Videre hevder dommen at voldtektene var hyppige og brutale, og at fornærmede var sterkt preget av frykt for ektemannen.

Ved ett tilfelle skal kvinnen ha nektet å ha seksuell omgang med mannen, hvorpå han skal ha svart med å låse henne ute på verandaen på vinterstid.

Flere hundre voldtekter

Retten mener det er vanskelig å fastslå hvor mange tilfeller av voldtekt som har hendt opp gjennom årene, men retten mener det er snakk om flere hundre tilfeller.

Det fremgår av dommen at kvinnen er kraftig traumatisert etter mishandlingen som har pågått over så mange år.

Mannen er i tillegg dømt til kontaktforbud overfor ekskona på ubestemt tid.