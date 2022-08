Mann dømt for ha forgrepet seg på to kvinner – samme kveld

Mannen i midten av 20-årene ble ikke trodd i Salten og Lofoten tingrett, som dømte han til tre og et halvt år i fengsel.

Han må også ut med henholdsvis 200.000 og 75.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnene.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke hadde mulighet til å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Dommen er ikke rettskraftig.

Advokat Astrid Lindgaard Olsen var bistandsadvokat for begge fornærmede. Olsen forteller at hennes klienter er tilfreds med dommen.

– De har aldri vært opptatt av oppreisningserstatningen. Det har de overlatt til meg å vurdere. De har bare ønsket å forklare hva de har vært utsatt for i håp om at det skal bli satt en stopper for det her.

– Det som har vært aller viktigst for dem er at de er blitt hørt og trodd.

Bistandsadvokaten forteller at saken har vært en stor påkjenning for hennes klienter.

– Det har vært kjempevanskelig. Skadevirkningene de har fått er alvorlige. For mange er det noe som de må bære med seg resten av livet.

– Skalv og var redd

Det var i mars i fjor at begge overgrepene skal ha skjedd.

Den ene kvinnen skal ha invitert mannen til å bli med på fest.

Det skal ha vært god stemning, og begge skal ha drukket alkohol.

Men som følge av koronapandemien stengte utestedet tidlig på kvelden.

Dermed samlet en gjeng seg i fornærmedes leilighet og fortsatte festen.

Etter midnatt gikk kvinnen for å legge seg, mens de andre fortsatte festen.

Etter ei stund skal mannen ha gått inn på soverommet.

Ifølge dommen skal mannen her ha forgrepet seg på kvinnen.

– Fornærmede skrek, skalv og var redd da hun kom ut av soverommet og at hun til å begynne med ikke klarte å uttrykke hva som hadde skjedd, forklarte et av vitnene i retten.

Selv nektet han for å ha forgrepet seg på kvinnen. Men dommerne trodde ikke på ham.

Ville snakke

Senere på natta skal mannen gjort en rekke forsøk på å få kontakt med ei kvinne i slutten av tenårene.

Både via telefon og sosiale medier. Han ga uttrykk for at han ikke hadde det så bra og ville møte henne for å snakke. Til slutt endte de opp hjemme hos mannen hvor de hadde sex.

Ut fra en helhetsvurdering konkluderte dommerne med at de ikke kunne se bort fra at tiltalte trodde at fornærmede samtykket til samleiet.

Retten viser til at fornærmede ikke motsatte seg disse handlingene, men at hun ifølge sin egen forklaring «lot det skje».

Imidlertid dømmes mannen for det som skjedde etter dette. For her skal hun ifølge retten ha motsatt seg på en slik måte at han burde ha forstått at hun ikke ville.

Dommen et ikke rettskraftig og bistandsadvokaten har forberedt klientene på at det kan komme en anke.

– De håper selvfølgelig ikke at det blir en anke.