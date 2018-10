Mann dømt for forsøk på seksuell omgang med hest

Mannen sto tiltalt for fem lovbrudd og ble dømt for alle. Men han erkjente straffskyld i bare fire av dem. Det mest spesielle punktet i tiltalen, der han sto tiltalt for å ha forsøkt å ha seksuell omgang med en hest, nektet han for.

Han ble likevel dømt også her.

Det var i oktober i 2017 at en hesteeier i Lofoten ble brutalt angrepet i fjøset av mannen som da var naken og ruset.

– Det var en svært traumatisk opplevelse. Det var et kraftig sammenstøt, som fort kunne fått et helt annet utfall, fortalte hesteeieren til NRK.

– Hadde bundet fast hesten i en bås

Da politipatruljen kom til gården i Lofoten, var mannen som hadde angrepet hesteeieren, fortsatt i fjøset.

I dommen fra Vesterålen tingrett er det lagt til grunn at mannen hadde til hensikt å forgripe seg på hesten i fjøset.

«Når retten finner det hevet over rimelig tvil at tiltalte hadde fullbyrdelsesforsett bygger retten derfor også på de arrangementer tiltalte hadde gjort i stallen bak hesten, samt de utsagn tiltalte kom med til politibetjenten umiddelbart etter pågripelse. Politibetjenten forklarte at tiltalte hadde sagt at tanken hans var å gjøre noe med hesten, men at han ikke hadde rukket det», står det i dommen.

Og videre:

«I lys av at tiltalte hadde kledd seg naken – eller i hvert fall tilnærmet naken, at han hadde bundet fast hesten i en bås, og lagt ut gjenstander som kunne brukes til å stå på bak hesten, gjenstod det ingen praktisk forberedelse utover den eventuelle psykologiske bearbeidelse eller tankeprosess fullbyrdelse ville innebære».

Siktet for lignende forhold

Mannen er ikke tidligere domfelt for seksuell handling eller omgang med dyr, men noen måneder før han ble pågrepet i Lofoten, var han siktet for et lignende forhold i Vesterålen.

Den gang ble han også tatt på fersken av hesteeieren i en av boksene i stallen. Den gang forklarte mannen at han var der for å «kose» med hestene. Han hadde med seg en gardintrapp og en ryggsekk med sexleketøy og smøremidler.

Saken ble etterforsket, men henlagt etter bevisets stilling, til tross for at hesteeieren var sikker på at mannen forgrep seg på en eller flere av familiens hester.

– En av hestene hadde indre skader. Det er fortsatt helt grusomt å tenke på. Det har vært tøft for hele familien vår. Vi sitter igjen med mye bitterhet, sa hun til NRK.

Seksuell omgang med dyr har vært ulovlig siden 2010.