Mann døde i drukningsulykke i Evenes

En mann ble hentet opp av havet i Bogen i Nordland etter at politiet mottok melding om mulig drukning.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 16.30-tiden. Det var en privatperson som meldte fra.

Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning og luftambulanse ble sendt til stedet, men livet stod ikke til å redde.

Operasjonsleder Odd Ivar Pettersen sier til NRK at det er snakk om en mann i slutten av 50-årene.

– Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning på stedet, og luftambulanse fra Evenes overtok etter hvert mannen. Dessverre sto ikke livet til å redde.

Alt tyder på at det er snakk om et tragisk uhell, forteller Pettersen.

– Han skal ha gått ut for å hente båten som rak ut fra land. Under dette har han havnet under vann og ble hentet opp igjen av folk som stod på land og observerte dette.

Han ble erklært død av lege klokken 17.26 sier operasjonslederen.

Nærmeste pårørende er varslet.