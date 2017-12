Mann døde etter ulykke i Nordland

Ulykke skjedde tirsdag 28. november på riksvei 80 ved kommunegrensa mellom Bodø og Fauske.

Totalt var fire kjøretøy involvert i den alvorlige ulykken.

Årsaken til ulykken var at en personbil ble truffet av en trailer som hadde sakset og kommet over i motsatt kjørefelt. Ytterligere en personbil kjørte inn i en annen trailer som måtte bråbremse for å ikke treffe den første traileren.

Veien ble stengt i begge retninger ved Kistrand på grunn av ulykken. Det oppsto lang kø i begge retninger.

Ifølge politiet var det tre skadde i ulykke, to av disse var hardt skadet. De to siste personene som var involvert i ulykken fikk ikke skader.

De tre skadde ble fraktet til Nordlandssykehuset, samme kveld ble to av disse skrevet ut.

Den siste, mannen i 40-årene, skulle sendes til Universitetssykehuset samme kveld, men på grunn av dårlig vær ble han liggende på Nordlandssykehuset i påvente av bedre vær.

Denne helgen døde han av skadene i Tromsø, bekrefter politiet overfor Avisa Nordland.