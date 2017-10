Mannen står tiltalt for drapet på Martin Bjørge Liebraaten fra Jessheim ved Skjombrua i Narvik for ett år siden. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk på en da 20 år gammel mann fra Harstad.

To andre tiltaleposter går på at tiltalte tok en tilfeldig bil ved åstedet og kjørte av gårde med denne, samt mottak og overdragelse av totalt 250 gram hasj.

24-åringen erkjente i retten i dag straffskyld for tre av tiltalepostene. For tiltaleposten som går på drapsforsøk erkjente mannen delvis straffskyld.

Døde etter 17 knivstikk

Tiltalte forholdt seg rolig mens aktor Jorild Steindal leste opp tiltalen. Hun viste til obduksjonsrapporten, som viste at 21 år gamle Liebraaten døde etter 17 knivstikk bakfra.

Aktor forklarte at det er litt ulike versjoner av hva som skjedde før, under og etter at knivstikkingen fant sted, men mener tiltalte handlet forsettlig når det gjelder drap og drapsforsøk.

– Det er enighet om faktaene i saken, men det er noen nyanseforskjeller med tanke på forklaringene som er gitt, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Han mener det kan stilles spørsmål ved hvorvidt tiltalte handlet med forsett, eller om dette begrenser seg til «grov kroppsskade».

Aktor Jorild Steindal sammen med forsvarer Jon Anders Hasle. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Kommuniserte gjennom kryptert meldingsapp

Mannen fra Harstad som overlevde knivstikkingen forklarte seg i retten mandag formiddag.

Han studerte ved UiT i Narvik, og sa at de tre – han selv, avdøde og tiltalte – kom i kontakt med hverandre under fadderuka høsten 2016.

Fornærmede fortalte at han og avdøde kjørte sammen fra Narvik for å møte tiltalte i Ballangen den 1. november i fjor.

Han hadde tidligere på dagen forsøkte å komme i kontakt med tiltalte gjennom telefon og den krypterte meldingsappen Wickr, men at han ikke hadde fått tak i han. Da han omsider fikk svar ble det avtalt å møtes utenfor Rema 1000.

Tiltalte satte seg i baksetet, og den fornærmede mannen forklarte at de så kjørte i retning Narvik. Fornærmede var sjåfør. Knivstikkene startet ifølge ham ved Skjombrua uten forvarsel, etter 25 minutter kjøring.

– Jeg fikk forklart at han skulle møte en kompis ved Skjombrua, og ba meg stanse før brua. Jeg glemte imidlertid dette, og stanset først etter at vi var over.

– Så startet stikkingen. Jeg skjønte ikke først hva som skjedde. Det var blod over alt. Jeg satt fastspent med setebelte og kom meg ikke løs, og fikk påført 12–13 stikk før jeg kom meg ut, forklarte fornærmede i retten.

Jon Anders Hasle forsvarer tiltalte. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Skyldte penger

Det ble videre forklart at fornærmede og avdøde kom i kontakt med hverandre på bakgrunn av forbruk og salg av hasj, og at det er grunnen til at de hovedsakelig kommuniserte med krypterte meldinger gjennom appen Wickr.

På spørsmål fra en av meddommerne om hvor ofte fornærmede og avdøde røyket hasj sammen, svarte han:

– Det kunne fort bli hver dag.

Tiltalte skyldte mellom 2.000 og 4.000 kroner i forbindelse med at han hadde mottatt hasj fra de to som han skulle selge videre, og det er bakgrunnen for at de møttes denne tirsdagen i begynnelsen av november.

Tiltalte skulle betale tilbake disse pengene, eller gi tilbake mellom 10 og 15 gram hasj som kompensasjon. Aktor viste til et regnskap som hadde blitt funnet under etterforskningen – en regnskapsoversikt over hasjomsetning.

Fornærmede forklarte at omsetningen var beskjeden og hovedsakelig for å dekke deres eget forbruk. Han sa det ikke var snakk om trusler eller lignende, og at det ikke var noen opphetet diskusjon i bilen forut for knivstikkingen.

– Finner du virkelig ingen grunn til at han handlet som han gjorde? spurte bistandsadvokaten for de etterlatte.

– Noen er jo bare syk, svarte fornærmede.

– Hendelsen preger meg. Det var dramatisk, og jeg er trist over det som skjedde.

Påstand om erstatning

Per Ove Marthinsen er bistandsadvokat for de etterlatte. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Rune Sundstrøm er bistandsadvokat for mannen som overlevde knivstikkingen ved Skjombrua. Han fremmer en foreløpig påstand om 250.000 kroner i oppreisning.

Bistandsadvokat for de etterlatte, Per Ove Marthinsen, har et todelt erstatningskrav på til sammen 278.000. 78.000 av disse er utgifter familien har hatt i ettertid.