Mann (23) tiltalt på flere punkter

En 23-åring fra Bodø er tiltalt på åtte punkter. Nå må han møte i Salten tingrett for blant annet å skal ha nektet å stanse for politiet mens han ruskjørte i bodøgatene, og for å skal ha oppbevart 0,9 gram hasj i bilen 16. desember i fjor. Det skriver AN.