NEIPA er ein IPA-trend som no er på veg inn igjen. Det er ein tørrbrygga IPA. I staden for å ha humla i under heile bryggeprosessen, vert ho dyppa i brygget, omlag som ein gjer med te. Det gjer at ølet vert friskt, men ikkje like bittert som ein vanleg IPA. Ølekspert Gustav Jørgensen meiner prisen på humle og råvarar kjem til å verke inn på kva øl som vert populært i framtida. Rett og slett på grunn av kor dyrt det er for bryggeria å lage ølet.