Mange stjerneskudd over Nordland

Meteorsvermen Geminidene har gitt mange en flott naturopplevelse de siste dagene. Fotograf Frank Olsen har drevet med nordlysfoto i 10 år, og fanget dette bildet ved Bleik for et par dager siden. – Som oftest peker kameraet i feil retning, men denne kvelden hadde jeg litt flaks, forteller Olsen til NRK. Han har sett en del stjerneskudd før, men: – Denne gangen fikk jeg virkelig sett mange, og fikk de også med på bildene. Les mer om himmelfenomener i desember her.