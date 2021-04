23 smitta av korona – nå stenger kommunen ned

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Leiinga i Brønnøy kommune i Nordland, har måndag hatt ekstraordinært møte.

23 positive prøvesvar på hurtigtester gjør at de stenger ned kommunen frå midnatt av.

Detaljane i nedstengingane er så langt at skole og barnehagar stenger ned ut veka.

Kommunen tar i bruk paragraf 5 i smittevernloven, som seier at alt stengjast ned, forutan ting som matbutikkar og apotek.

Ordførar i kommunen, Eilif Trælnes, seier ein nedstenging er helt nødvendig.

– Det er fordi vi ikkje har noka oversikt over situasjonen. Vi må stenge ned skolar og barnehagar ut veka, minst.

To gonger på kort tid

Ordføraren seier at de ventar på ein del prøvesvar enda. Så langt er det 23 positive tilfelle i kommunen, men talet kan stige.

– Vi ventar på ein del prøver enda. Eg håper ikkje det er fleire, men berre i dag er det 23 positive hurtigtester som er tatt.

Det er også eitt positivt tilfelle i Vega, som er nabokommunen til Brønnøy.

Dette er andre gang på kort tid at innbyggjarane i Brønnøy må finne seg i ein nedstenging. I mars opplevde kommunen nok et utbrot, og ordføraren satsar på at det same vil virke nå også.

– Vi bruker same medisinen denne gangen. Vi stengde ned 11. mars og det gjekk bra, så da satsar vi på at vi klarer det nå også, seier Trælnes.

Avstand i samsvar med retningslinjer

Smitten i Brønnøy starta på søndag, da ein arbeider fekk påvist smitte.

Den smitta mannen kjem ifølge Brønnøysund Avis frå Steinkjer, men kommuneoverlege Even Thorkildsen kan ikkje bekrefte at smitten kjem derfrå.

Ordførar Eilif Kristian Trælnes (Sp) bekreftar til NRK tidlegare på måndag, at mannen hadde 40 nærkontaktar.

Arbeideren som vart smitta, jobba i Veidekke i Brønnøysund.

Halvor Gunsteinsen, prosjektleiar i Veidekke Noreg, seier at han framleis ikkje kan kommentere talet på nærkontaktar fordi situasjonen førebels er uoversiktelig.

– På noverande tidspunkt har eg ikkje noko å kommentere på nærkontaktar. Det er kommunen med kommuneoverlegen i spissen som står for smittesporinga.

– Korleis er reglementet for smittevern på arbeidsplassen?

– Vi følger retningslinjene til Byggenæringens Landsforbund og deira rettleiar. Vi følger òg Veidekket sine interne retningslinjer.

– Kva går dei ut på?

– Det går på avstandskrav og er i samsvar med interne rettingslinjer og det same som FHI anbefaler i for heile byggebransjen som er i raud sone.

Anna enn at dei tilsette skal halde to meters avstand set rettningslinjane til Byggenæringens Landsforbund krav til bruk av munnbind når avstanden ikkje kan bli halde. Arbeidsplassen skal òg vurdere ulik arbeidstid og spisepauser for å minke talet på tilsette på same plass.

Arbeidslag skal verte organisert i kohortar.

Nivådelte smitteverntiltak rødt nivå Ekspandér faktaboks Minst 2 m, helst 3 m

Bruk munnbind: når 2 m ikke kan overholdes, når du kommer og går innomhus, når det er mer enn én person i bil.

Bruk desinfiserende rengjøring ved passering inn og ut. Ha enkel tilgang til desinfiserende rengjøring i fellesrom og på arbeidsplasser inne og ute.

Vurder ulik arbeidstid og spisepauser for å opprettholde avstandskrav.

Alle møter gjennomføres som digitale

Arbeidslag organiseres som kohorter, som ikke skal ha kontakt med andre kohorter.

Verneombud eller annen kompetent person gjennomfører vernerunde alene

Forhåndsbestill alle byggevarer for å unngå suppleringskjøring til byggevarehus. Transportører får ikke adgang til brakkerigg.

Personell i ledelse bør ikke veksle mellom byggeplasser i gul og rød sone

Kantine med servering av ferdigpakkede enheter. Medbrakt matpakke anbefales. Desinfeksjon før og etter bruk av kaffemaskin. Spisebord rengjøres mellom hver kohort.

Personell som ikke er kritisk for driften, bruker hjemmekontor. Minst 2 m, helst 3 m, mellom hver arbeidsplass. Kilde: https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helse/smittevernveiledninger/

Stor arbeidsplass

Ordføraren hadde håpa å kunne opne meir opp når kommunen kjem med nye nasjonale reglar på onsdag.

SLITSAMT: Ordførar Eilif Kristian Trælnes (Sp) seier dagen har vore slitsam for både innbyggjarar og kommuneleiing. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det kom som lyn frå klar himmel. Det var nesten tilfeldig at han hadde testa seg då han reiste heim.

Ordføraren fortel at dagen har vore slitsam for både innbyggjarane og leiinga i kommunen.

– Dei arbeider no for fullt med smittesporing og alt, så vi får håpe at det går bra og at vi slepper å stenge ned så mange dagar i hvertfal.

– Er smittevernet ivaretake på denne arbeidsplassen slik som du ser det?

– Det er vanskeleg å seie kvar det kjem frå. Det skal jo vere ivaretake. Det er dei nasjonale reglane vi har gått etter.

– Men dei nasjonale regelverka tillèt vel ikkje 40 nærkontaktar?

– Det var på ein stor arbeidsplass så det var kanskje naturleg.