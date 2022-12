Har du noen gang gitt en gave til noen og fått følgende respons tilbake;

– Hæ? Jeg visste ikke at vi skulle gi gave til hverandre.

Eller har du noen gang selv mottatt en gave og blitt stressa fordi du ikke har noe å gi tilbake?

I år har flere i Norge trangere økonomi enn tidligere, og en uforventet julegave kan skape større problemer enn det som var tiltenkt.

Det er noe fembarnsmoren Malin Morfjord fra Svolvær har kjent på.

Hun jobber hundre prosent som barne- og ungdomsarbeider ved en skole. I tillegg tar hun på seg ekstra skift som servitør på en lokal restaurant.

Likevel må julegaver nedprioriteres i år.

En kombinasjon av generell prisøkning og samlivsbrudd gjør at Morfjords utgifter har økt kraftig siden sist jul.

Heller aktiviteter enn gaver

Morfjord er ikke alene. I november svarte 42 prosent at de kommer til å bruke mindre penger på julehandelen i år, ifølge en undersøkelse gjennomført på vegne av Virke.

Samtidig synes hun det blir feil om hun ikke gir noe tilbake om hun mottar en gave, forteller hun.

– Jeg liker ikke å ta imot uten å ha noe å gi tilbake.

Det kommer ikke til å ligge like mange julegaver under norske juletrær i år, skal vi tro en undersøkelse gjort av Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Selv har hun tatt en prat med de hun egentlig skulle utvekslet gave med.

Hun har sagt at hun ikke har mulighet til å gi det samme tilbake i år, og dermed ikke ønsker å motta noe heller.

I tillegg har hun oppfordret barna til å avtale aktiviteter med sine venner, istedenfor å gi hverandre ting.

Gi, motta og gjengjelde

– Gaver bekrefter sosiale bånd. Hvis man plutselig ikke gir en gave så er det et signal som kan så tvil i relasjonen.

Det sier professor i sosiologi ved Oslo Met, Anita Borch.

Borch sier at julegavegivning er frivillig, men veldig sterkt forventet. Foto: Emrah Senel / NRK

– Det kan føles som en forpliktelse, derfor kan man ikke bare slutte.

Ifølge gammel gaveteori så har man tre forpliktelser når det gjelder gaver, forteller sosiologen;

Gi, motta og gjengjelde.

– Når man gir en gave så gir man også noe av seg selv. Hvis du tar imot, men ikke gir noe tilbake, så skaper det en ubalanse og du står i «gjeld».

Kommersielle tjenester bekrefter relasjoner

På den en ene siden handler jula om nestekjærlighet, familie og barn, sier Borch.

Den andre siden har vi den kommersielle jula og kjøpefesten som mange mener truer den tradisjonelle jula.

Det kan virke som rake motsetninger, men Borch mener det ikke er så svart-hvitt.

– I det moderne samfunnet bruker vi disse tingene til å bekrefte. Vi bruker kommersielle tjenester for å bekrefte relasjonene.

– Den kommersielle gaven er det ultimate tegn på å bekrefte sosiale bånd.

– Stor forståelse i gavenettverket

Råd nummer en er å ta kontakt og fortelle hvordan det er, mener Borch.

– I gavegivning er det åpent for at de som har mindre å rutte med kan gi mindre. Studenter for eksempel har man mindre forventninger til.

Det er som regel rom for stor forståelse i gavenettverket.

– Da slipper men i hvert fall å så den tvilen, mener Borch.

Takknemlighetsgjeld

Også professor i psykologi ved BI, Jan Ketil Arnulf, sier at vi gir gaver til hverandre for å bekrefte relasjonen vi har.

– Det flere sosiale dyr som gir hverandre gaver for å vise at vi er viktige for hverandre.

– Si at du ikke kan motta noen gave i år, fordi du ikke har råd til å gi noe tilbake, oppfordrer Jan Ketil Arnulf. Foto: Trond Stenersen / NRK

Gaver har en nytteverdi, forklarer han. Vi gir noe den andre trenger. Familie deler med familie og venner deler med venner.

– For mennesker har gaver en symbolsk mening også. Det er ikke nødvendigvis noe konkret du trenger. Gaven gis for å bekrefte forholdet.

Grunnen til at vi føler at vi må gjengjelde gaven er fordi relasjoner skal være gjensidige, sier Arnulf.

Om man ikke gir gave tilbake kan det anses som en fiendtlig handling.

Derfor kan det føre til en form for takknemlighetsgjeld.

Arnulf har dog noen råd til deg dersom du ikke føler at lommeboken strekker til i år;

– For det første er det lurt å ta en prat med de det gjelder, oppfordrer han og legger til:

– Du kan si at; den beste julegaven vi kan gi til hverandre i år er å ikke gi hverandre noen gave.