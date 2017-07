Mange får spesialundervisning

De siste tretti årene har tallet på elever som får spesialundervising blitt dobla. Dette kan skyldes at lærere vil skåre bedre på prøver. Det viser en ny studie frå Nord universitet. Over 400 lærere har svart på hva de tror er grunnen til at så mange elever får slik undervising, og høyt oppe lå stress og press omkring tester og prøver.