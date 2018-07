Trine Østengen (22) fra Gjerdrum har lys og sensitiv hud, og hun har aldri opplevd å bli brun på leggene og på halsen. Hun undrer seg over hvorfor det er slik selv om hun har prøvd å droppe solkrem og heller brukt sololje – til ingen nytte.

Ansikt og bryst blir brun, men ikke halsen. Det kan skyldes en tidligere solskade, gener eller for lite eksponering for sol. Foto: Trine Østengen

– For noen år siden bodde jeg fire måneder i Zanzibar, Tanzania, og var like bleik på hals og legger da jeg kom hjem igjen til Norge, som da jeg dro dit, sier Østengen.

– Ser ut som jeg har på meg hvit shorts

Benedicte Haugaard (26) fra Drammen blir svært brun om sommeren, men ikke på øvre del av lårene og rundt trusekanten. Hun har vært «likblek» på denne kroppsdelen så lenge hun kan huske, og aner ikke hvorfor det er slik siden hun ellers blir så brun.

– Jeg blir brun på rumpa, men ikke på framsiden, og det ser ut som jeg har sola meg med shorts, ler Haugaard.

Mange sliter med å bli brun i ansiktet, selv om kroppen blir brun. Huden i ansiktet tåler mindre enn huden på kroppen, og derfor er solkrem svært viktig, ifølge hudpleier. Foto: Illustrasjonsfoto: Vincent Hazat / colourbox.com

Haugaard mener en del av sjarmen om sommeren er å bli brun. Men selv om hun og mange andre gjerne vil ha en jevn brunfarge, så synes hun at det er et skjønnhetshysteri.

– Det er jo verken plagsomt eller irriterende sånn egentlig, men det ser jo så dumt ut med det store skille, sier Haugaard.

– Skader huden vår i ung alder

– De verste skadene vi påfører huden vår gjør vi før vi er 20 år. Vi får ofte solskader som barn av å bli solbrent, og disse skadene dukker gjerne opp igjen når man blir voksen fordi « huden glemmer aldri», sier Kjersti Mikkelborg.

Hud- og kroppsterapeut Kjersti Mikkelborg. Eier av spaSpa by Mikkelborg i Harstad. Foto: Roland Strand / Smilehullet

Mikkelborg er eier og hud- og kroppsterapeut ved dagspaet spaSpa i Harstad. Hun sier det er ulike årsaker til at deler av kroppen ikke blir brun. Dette er fordi de ulike hudtypene har forskjellig forutsetning for å bli brun, men kan også skyldes gener eller en hudsykdom.

Videre forteller hun at årsaken til ujevn brunfarge ofte dreier seg om at huden har blitt utsatt for brenning i ung alder, eller i motsatt fall vært for lite eksponert for sol, og derfor tar det lengre tid å bli brun.

– De som har lys hud og fregner har som kjent liten sjanse til å bli brun, mens for dem som blir svært brune men ikke jevnt over, kan det handle om solskader fra tidligere, sier Mikkelborg.

Hun advarer mot at hvis man tar pencilinkur eller spiser p-piller, er det stor sjanse for ujevn pigmentering, spesielt gjelder dette i ansiktet. Det samme gjelder når man er gravid. Mest vanlig er det å få «bart» på overleppen.

– Skrubb huden og bruk solfaktor

Mikkelborg sier mange ødelegger huden, eller deler av den, i solarium i ung alder. Hun oppfordrer unge folk til å tenke langsiktig når det gjelder huden, og særlig råder hun folk til å alltid bruke solkrem.

Husk solkrem, så unngår du skader i huden. Foto: Jean Francois Frey / PHOTOPQR/L'ALSACE

Videre sier hun at alle burde skrubbe huden godt før man begynner å sole seg, fordi huden hele tiden «byttes ut» i løpet av ca. 3–4 uker som ung. Men for ansikt og legger som eksponeres mest for sol, så forsvinner fargen fortere, og da kan man få flekkvise skader i huden, i stedet for en jevn brunfarge.

Til de som sliter med å bli brun på enkelte kroppsdeler kan man bruke sminke eller en selvbruning på akkurat dette området, som ofte jevner ut brunfargen, ifølge Mikkelborg.

– Norge ligger på topp i verden når det kommer til føflekkreft, og en etterlengtet brunfarge kan koste deg dyrt, avslutter hun.