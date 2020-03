Det har vært en surrealistisk dag i Norge.

Tomme sentre, butikkhyller og idrettsanlegg. Fra klokken 18 er en rekke virksomheter pålagt å stenge.

I kveld ble det bekreftet at Norge har fått sitt første koronadødsfall.

Samtidig som folk hamstrer butikkhyllene tomme, er det også noen som maner til samhold og håp i en krevende tid.

En av dem er Benedikte Os fra Bodø. Hun har startet Facebook-gruppa «I Bodø hjelper vi hverandre».

Benedikte Os startet Facebook-gruppa «I Bodø hjelper vi hverandre». Foto: Privat

Gruppa har snart 2000 medlemmer. Den vokste med 1000 medlemmer bare tida det tok å skrive denne artikkelen.

– Mange er i karantene. Her kan man hjelpe hverandre, sier Os.

I gruppa oppfordrer administratorene blant annet alle om å følge myndighetenes råd for karantene og isolering. Der det avtales hjelp, er det viktig å følge anbefalingene for god håndhygiene, står det videre.

Os sier utgangspunktet for gruppa var å mane til solidaritet og gi folk en plattform til å hjelpe hverandre i en krevende tid.

– Jeg er student selv og har vært sykepleier i mange år. Jeg tenker det er bra nå at vi hjelper hverandre litt. At vi går sammen. Ikke fysisk, men på nettet.

Hun legger til at Danmark har en lignende gruppe som vokser raskt, og at hun ble inspirert til å lage en egen for fylkeshovedstaden.

Overveldende respons

Gruppa til Os er ikke den eneste som vokser raskt.

«Bli med på Norges største dugnad. Ta en for laget.» vokser også raskt nå, og har passert 23.000 medlemmer idet denne saken publiseres.

Bak gruppa står mennesker med ulik bakgrunn. Grunnleggerne er Emma Kristin Gjervan og Helena Rosselli fra Trondheim.

– Responsen har vært overveldende, med 1000 nye medlemmer i timen.

De ville lage en gruppe for å vekke den norske dugnadsånden, og for å motvirke spredningen av falske nyheter om koronaviruset ved å selv dele god informasjon.

De er også klar på at de drastiske tiltakene myndighetene iverksatte i dag, burde kommet tidligere.

Har ingen å miste

– Jeg tok ut barnet mitt for to uker siden, da jeg så hvor dette bar hen, sier Rosselli.

Hun jobber til daglig som arkitekt, og sier hun har forventning om en grundig evaluering av myndighetenes håndtering når dette roer seg.

– Det burde vært tatt tydeligere grep tidligere. Vi har ingen å miste.

Rosselli og datteren er nå i selvpålagt hjemmekarantene. De har ikke fått påvist viruset, men er litt syke begge to, forteller hun. De tar ingen sjanser.

Har tro på dugnadsånden

Helseminister Bent Høie (H) sa i kveld at lovverket er på plass, slik at folk med rett utdanning kan pålegges å jobbe i helsevesenet i forbindelse med koronakrisa.

Emma Kristin Gjervan er én av grunnleggerne bak gruppa «Bli med på Norges største dugnad. Ta en for laget.» Foto: Privat

Myndighetene planlegger for at det kan bli stor mangel på personell, og det betyr at fagutdanna som ikke lenger er i yrket, kan måtte trå til.

De strenge karantenereglene for tilsatte i helsevesenet er en viktig årsak til at det kan bli personellmangel.

Etter hvert som viruset sprer seg, vil kanskje flere ha behov for god informasjon.

Emma Kristin Gjervan håper initiativet deres kan hjelpe, og sier at hun har tro på den norske dugnadsånden.

– Dette får vi til sammen, sier Gjervan.