Maner til forsoning på Helgeland: – Debattklimaet har blitt uhyggelig

Debatten om sykehus på Helgeland har pågått i mange år. Engasjementet og diskusjonene har til tider vært så tøffe at Helgeland har blitt kalt for Norges svar på Balkan.

Nå maner den tidligere Alstahaug-ordfører, Gunnar Breimo (Ap), til forsoning. Fra 1997–2001 satt han på Stortinget.

Debatten om hva som vil være den beste modellen, har rast i lang tid. Sykehusdirektøren, styret i Helgelandssykehuset og fylkesrådet har alle kommet med ulike råd.

Tidligere Alstahaug-ordfører, Gunnar Breimo (Ap), håper på et bedre debattklima. Foto: Privat

I forrige uke innstilte Helse Nord-direktør Lars Vorland til slutt på en modell med to sykehus på Helgeland.

Breimo har fulgt med på Facebook, hvor ytringene tidvis har blitt tøffe. Han beskriver det han har sett som «uhyggelig».

– At det går an å være så ensporet i sin argumentasjon som mange er, sier Breimo.

I et leserinnlegg publisert i Helgelands Blad ber han ordførere på begge sider av Korgfjellet nå om se på hva som gagner hele landsdelen:

– Vi som bor sør for Korgfjellet må ta inn over oss at det bor over 25.000 nord for det samme fjellet.

Vil ha to sykehus

En forsonende tone tok også fra Rana-ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie på mandag. De mener tiden har kommet til å se framover.

– Jeg inviterer alle mine ordfører-kolleger inn i en prosess der vi sammen endrer språkbruken og snur utviklingen, skrev de i et leserbrev.

Geir Waage er Ap-ordfører i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

«Skal vi klare det er vi nødt til å lete etter kompromisser», stod det videre:

– I den betente sykehussaken innebærer Helse Nord-direktør Lars Vorlands kompromiss litt skuffelse både i nord og sør på Helgeland.

Gunnar Breimo deler oppfattelsen av at den modellen som Vorland har lansert, er den beste. Han mener Helgeland har en geografi som krever to sykehus.

– Det er nok at man ser på kartet. Jeg synes det er helt urimelig med ett sykehus uansett hvor det havner.

– Nå må ordførerne gå foran med et godt eksempel. Det er ikke tvil om at debattklimaet kan virke negativt på tilflyttinga til Helgeland.

Mener ordførere er for «nærsynt»

I november sendte 12 ordførere i kommunene sør i regionen ut en felles pressemelding hvor de argumenterte for et stort akuttsykehus i «Sandnessjøen og omegn».

Berit Hundåla er ordfører for Sp i Vefsn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– De er litt for hekta på det som er sør for Korgfjellet. Man blir litt nærsynt, synes jeg. Hvis Helgeland var bare halve Helgeland, så var det kanskje greit med den holdninga. Man må som sagt ta inn over seg resten av Helgeland også, sier Breimo.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) er uenig i påstanden om at de er for nærsynt i debatten.

– Tvert imot. Vi har løfta blikket og sett framover i tid. Alle faglige innspill fra legemiljø, sier vi er nødt til å samle alt i ett bygg.

– Jeg mener at samarbeidet mellom de 12 ordførerne sør for Korgfjellet viser at det er mulig å samarbeide godt.

Behandler saken onsdag

I dag klokken 08.30 behandler styret i Helse Nord innstillingen til Vorland på SAS-hotellet i Bodø.

Breimo forventer at de sier noe om hvor ledelsen skal plasseres, og om arbeidsoppgavene.

– Hvis styret i Helse Nord for eksempel gjør vedtak om at deler av administrasjonen skal flyttes fra Mo, så må en akseptere det. Noe annet vil være meningsløst.

Hundåla peker på at Høie har siste ord, uansett hva som blir konklusjonen i dag.

– Når Høie har sagt sitt, får vi et endelig vedtak som befolkninga på Helgeland er nødt til å leve med.