– Det vi ser nå i Norden er at det er veldig lite vind og lite nedbør, og en temperatur som er rundt normalt. Da kobler vi i nord oss godt sammen med områder rundt oss, og får en ganske høy pris.

Det sier Johnny Horsdal, forvaltningssjef i SKS Handel.

I Nord-Norge blir døgnprisen mandag 75 øre per kilowattime.

Vi må tilbake til 11. mars for å finne en like dyrt døgn i landsdelen, skriver Europower.

I Midt-Norge er snittprisen mandag 77 øre kW/h, mens det på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet ser døgnpriser på 87 øre kW/h.

Aller dyrest blir det i ettermiddag. Prisene begynner å stige fra i 15-tiden, og når toppunktet mellom klokken 18 og 19 i dag.

Da får alle regionene i Norge en timespris på 1,7 kroner kW/h.

– Man bør redusere forbruket i timene fra 15 og utover ettermiddagen, råder Horsdal.

Johnny Horsdal er forvaltningssjef i SKS Handel. Foto: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK

Han mener at vi nå ser starten på vinterprisene i landet.

Men likevel fanges de dyreste timene nå opp av regjeringens strømstøtte.

Strømstøtten, som dekker 90 prosent av prisen som overstiger 70 øre kW/h, ble tidligere beregnet ut ifra et gjennomsnitt gjennom en hel måned.

Men i september i år ble strømstøtten endret til å gjelde på timenivå.

Det betyr at flere vil motta strømstøtte i enkelttimer hvor prisen er høy.

Innfrysing av elver presser prisen opp

Tradisjonelt har strømprisen i Nord-Norge vært lavere enn resten av landet.

Det skyldes blant annet at overføringskablene mellom nord og sør ikke er kraftige nok til å kunne sende strømmen frem og tilbake i så stor grad at man får like priser i hele landet.

Dette forsterkes ytterligere ved at det er mye vind og vannkraft i Nord-Sverige og Finland.

Når disse produserer for full guffe, synker prisene i Nord-Norge ytterligere.

Men nå er det lite vind og kaldt, spesielt i de nordlige deler av Norden.

Det er med på å presse opp prisene i hele landet.

Men i tillegg er det ett fenomen til som er med på å presse opp prisene i Nord-Norge ytterligere.

Man islegger nå flere elver i Nord-Sverige og Finland.

Det gjøres ved å begrense produksjonen, og vannstrømmen i elvene, slik at det fryser på et islag på overflaten.

Dette gjøres for at vann, som skal brukes til å produsere strøm gjennom vinteren, kan flyte under islaget og gjennom kraftverkene.

– Det er kommet melding om at to store elver i Finland og Sverige nå driver med islegging av elver. Men det er bare kraftverk større enn 100 MW som må melde ifra, så det er nok flere elver som også islegges.

Det sier kraftanalytiker i Volue Power Analytics, Olav Botnen, til NRK.

Olav Johan Botnen er kraftanalytiker i Volt Power Analytics. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det er rundt 10–15 kuldegrader i mange av disse områdene, og da må isleggingen skje i kontrollerte former. I praksis betyr det begrenset produksjon.

Hvis det legger seg en propp i elvene, og vannet stopper helt opp, må man ty til drastiske metoder.

– Da må man rett og slett sprenge opp isen med dynamitt. Så en riktig islegging før vinteren har alt å si.

I tillegg sendes alt av strøm fra Nord-Sverige og Nord-Finland sørover der behovet er størst og prisene høyest.

– Så det er Nord-Sverige og Finland som er årsaken til de høye strømprisene i Norden, og er grunnen til at vi ser priser som ganske lik tyske priser i kveld.

Krig sender gassprisen i været

I Sør-Norge er strømprisene knyttet opp mot gassprisen på kontinentet.

I helgen kom meldinger fra Tyskland om at man har fylt opp 99,2 prosent av lagrene for flytende naturgass (LNG).

Dette gir Europa en buffer dersom gass- og kraftsituasjonen skulle bli krevende.

– Man er ikke helt på trygg grunn. Magasinene vil kun klare for et par måneder med sammenhengende kulde før de er faretruende lave. Men det er et godt utgangspunkt, sier Botnen.

Pågående krig i Europa og Midtøsten spiller også inn på gassmarkedet – som igjen påvirker strømprisene i Sør-Norge, sier kraftanalytikeren.

Usikkerhet rundt LNG-leveransene fra blant annet Qatar og Egypt, i tillegg til frykt for sabotasje på gassrørledninger, gjør at markedet har lagt inn en buffer på prisene – en risikopremie.

– Risikopremiene gjør at gassen er vesentlig dyrere enn det hadde vært uten de pågående kriger. Gassprisene ligger nå omtrent på det dobbelte av det som var det normale før russisk gassleveranse stoppet opp, sier han og legger til:

– Men situasjonen er vesentlig bedre enn i fjor høst. Da så vi gasspriser som var opptil 10–12 ganger høyere enn normalen.

Dette er dog siste vinter hvor gasslagrene i Europa ikke er store nok til å klare seg gjennom en kald og usikker vinter, sier Botnen.

– Neste år er mottakskapasiteten for LNG i Tyskland og Kontinentet for øvrig bedre. Denne vinteren er den siste med for lite LNG-mottakskapasitet i tilfelle kald vinter, sier han.