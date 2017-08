Målt til 164 kilometer i timen

UP målte i kveld en bil til 164 kilometer i timen i Bogen, i en 80-sone. Føreren, en mann i 40-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort, og blir anmeldt. – Dette er fryktelig fort, og skadepotensialet er enormt om det skulle skje noe. Både for vedkommende som kjører og for andre som ferdes i trafikken, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen, som ber folk ta det med ro i sommertrafikken.