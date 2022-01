Pant alt, alltid.

Det er et slagord som de fleste kjenner til. Men å pante absolutt alt, kan vi ikke. I hvert fall ikke enda.

Nå har Lofotenprodukt, et merke som produserer blant annet makrell i tomat, gjort en innsats for at du i det minste skal kunne pante enda litt mer.

40 øre får du per boks du panter, og det gjøres via en app på telefonen din.

Det gjør det lettvint, sier Øystein Rist, daglig leder i Lofotenprodukt.

– Vi gjør det her for å få flere til å bidra til dugnaden rundt resirkulering. Vi har gjort mange forbedringer på emballasjen vår som skal øke holdbarhet og redusere matsvinn. Denne panteløsningen tror vi kommer til å få enda flere til å resirkulere boksene.

Øystein Rist, daglig leder for Lofotenprodukt. Foto: Lofotprodukt

Leser av strekkoden

Appen som brukes for å pante boksen heter Bower, og kommer originalt fra Sverige.

Måten du gjør det på er at du leser av strekkoden på boksen, og registrerer gjenbruksstasjonen eller din egen glass- og metalldunk hjemme

– Det er veldig lett, og så vidt jeg vet er vi de første i Norge som gjør dette.

Appen har ifølge egne nettsider 285.000 brukere, og skal ha hjulpet med å pante over 20 millioner enheter.

– Vi ønsker å være i forkant av nye innovasjoner, og dette har vært en stor suksess i Sverige. Pant har vært en velfungerende ordning som har gjort at flasker ikke har havnet i naturen. Nå er det på tide å gjøre det samme med makrellboksen.

Mette Follestad, sjefingeniør i seksjon for sirkulær økonomi i Miljødirektoratet, syns denne utviklingen er bra.

– Det er positivt at produsenter kommer med nye ideer for å sikre god kildesortering av sin emballasje, som igjen kan bidra til økt gjenvinning og tilgjengelighet av råvare til bruk i ny produksjon. Dette er viktig i overgangen til en sirkulær økonomi.

– Kan være lett å svindle

Infinitum er selskapet som samler inn alle flasker og bokser du leverer i panteautomaten.

Administrerende direktør i selskapet, Kjell Olav Maldum, sier at han syns initiativet til Lofotprodukt er spennende, men at de kanskje kan gå på et bananskall eller to.

– Jeg syns det er spennende at denne aktøren prøver en sånn type panting, men jeg tror ikke digitale pantesystem er modent helt enda. Spesielt med et produkt med et så lite volum og liten verdi som makrell i tomat-bokser.

Maldum understreker at det er viktig og bra å samle inn aluminiumen fra slike bokser, men at han spør seg selv om folk vil gidde å legge ned innsatsen.

Administrerende direktør i selskapet Infinitum, Kjell Olav Maldum. Foto: Infinitum

Maldum trekker frem et annet selskap fra Norge, Empower, som bruker blokkjedeteknologi til å få andre land til å pante store plastsekker.

– Det brukes for å sikre at man ikke kan lese av samme sekken flere ganger. Med en gang det blir et stort volum, kan det bli lukrativt for svindlere. Slik kan folk samle inn plast og få penger for det, og samtidig ikke lure til seg ekstra penger.

I 2021 har Norge pantet rundt 1,7 milliarder flasker og bokser, noe som ikke bare er bra for miljøet, men som også er en stor ressurs.

– Materialer som metaller og visse plasttyper er mye mer effektivt å resirkulere enn å lage nytt. Det er kjempepositivt at Lofotprodukt prøver noe nytt, selv om det nok finnes noen ukjente problemstillinger. Men da må man begynne et sted og få erfaring, slik de gjør.