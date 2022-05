Sivert (6) ga sin støtte til Magnus (5): – Kanskje tenkte de ikke på hans hjerte

Med kofte og samisk flagg feiret Magnus (5) nasjonaldagen med å gå i barnehagetoget i Bodø.

Der ble han møtt med hets.

– Han snur seg mot meg, og spør hvorfor alle er opptatt av flagget hans. Det er ikke en samtale jeg vil ha med 5-åringen, sa mor Hege Annie Nordlund Hagen til NRK.

Lørdag ettermiddag ble det arrangert en protestmarkering i Bodøs gater for å vise støtte til Magnus, samt avstand til rasisme.

Blant de mange oppmøtte var seksåringen Sivert Stormo Kvalnes.

Han stilte i kofte og med det samiske flagget. Akkurat som Magnus gjorde på 17. mai.

– Det var en gutt som ble mobbet av noen. En gutt på fem år. Vi er her nå for å støtte ham, sier Sivert til NRK.

– Kanskje tenkte de ikke på hans hjerte

Etter hendelsen på 17. mai har det vært mye reaksjoner. Både i Bodø og ellers i landet.

Kalle Urheim og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh bestemte seg raskt for å arrangere en protestmarkering.

– Historien om Magnus viser at det er et større samfunnsproblem i Bodø og i landet rundt. Jeg ble både trist og ufattelig rasende. Det er rett og slett horribelt, sier Urhiem til NRK.

Kalle Urheim ville vise støtte til Magnus og protestere mot rasisme. Mange ble med ham på markeringen. Foto: Petter Strøm / NRK

– Derfor vil vi markere for Magnus og mot rasisme. Vi er både triste og sinte. Det er lov til å uttrykke følelsene, og det er det vi nå gjør.

Urheim understreker at det er spesielt vondt at det var en liten gutt som ble utsatt for hets.

Sivert (6), som bare er året eldre enn Magnus, var tydelig i sin tale om hva han mente om saken.

– Det er ganske slemt. Det er ikke fint gjort. Det føles trist.

Mange barn møtte opp for å gi støtte til Magnus. Foto: Petter Strøm / NRK

Seksåringen legger til at de ikke er sikkert kommentarene Magnus fikk slengt etter seg var spesielt gjennomtenkt.

– Kanskje tenkte de ikke på hans hjerte. Jeg tror det var vondt for ham.

Har du opplevd hets eller rasisme? Ja Nei Vis resultat

– Slik skal vi ikke ha det

Cecilie Stormo, Siverts mamma, forteller at de bærer koftene med stolthet.

– Vi utnytter enhver anledning til å ta på oss koftene. Vi er stolte, og det synes jeg vi skal få lov til å være.

– Derfor synes jeg det er trist at det blir slike situasjoner som på 17. mai.

– Hvordan føles det å være her i dag for å protestere mot rasisme, og gi støtte til Magnus?

Cecilie Stormo sier hun og familien bærer koftene med stolthet, og at det bør være slik. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det er viktig å stille opp. Vise at vi støtter ham. Samt si ifra om at vi tar avstand fra slike handlinger. Det skal ikke være slik.

En annen som var tydelig på at ingen skal oppleve slike hendelser var varaordfører i Bodø kommune, Ola Smeplass.

– Å komme med negative kommentarer om andres klesplagg, kulturelle uttrykk og hudfarge er i beste fall sleivete og ubetenksom. I verste fall er det straffbart. Slik skal vi ikke ha det i denne byen.

Protestmarkeringen foregikk i Bodø sentrum. Foto: Sondre Skjelvik

Varaordføreren holdt en kort appell til de oppmøtte i Bodø sentrum.

– Med denne markeringen er vi med på å si tydelig ifra om at vi ikke aksepterer noen former for rasisme i Bodø.

Slå ring om mangfoldet

Bystyrepolitiker i Bodø kommune, Ali Horori, sa også noen velvalgte ord.

– Hverdagsrasisme handler om frykt, misforståelser og generalisering. Å bekjempe det handler om aksept og respekt, samt at vi må forstå hverandre. Vi skal sette pris på mangfold og det hver og en av oss bidrar med, sa han til de oppmøtte og la til:

Ali Horori sitter i 17. mai-komiteen i Bodø kommune. Han reagerer sterkt på det Magnus opplevde på nasjonaldagen. Foto: Privat

– Enten du kommer fra Kurdistan, Syria, Røst eller Bodø. Vi har alle samme verdi.

Tidligere kulturminister Abid Raja var sist på plass i Bodø i forbindelse med at Bodø skal være kulturhovedstad i 2024.

I dag var han på besøk igjen – og sier til NRK at rasisme og hets passer dårlig for en by hele europa snart vil legge merke til.

– I søknaden ligger det at byen skal vise frem blant annet urbefolkningen og deres kultur. Hele verden skal komme hit – og da tror jeg slik intoleranse må jobbes med. Hvis du ikke klarer å bli kvitt det, hold det inni deg.

Abid Raja (V) sier de som viser hat er de som er unorske. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

I likhet med de andre oppmøtte synes han det Magnus ble utsatt for er trist.

– Det er så grovt urettferdig at barn som Magnus blir hetset for å bære sin drakt og sitt flagg. Noe av det viktigste i Norge er det mangfoldet vi har. Vi skal slå ring rundt fellesskapet og samholdet, sier Raja til NRK før han understreker:

– De som viser hat er de som er unorske.