Mæland møtt med sinne og kjærlighet – står fast ved grensedeling

Delingen av Tysfjord har ført til sterke reaksjoner blant innbyggerne i kommunen. Da myndighetene i april bestemte hvor den nye grensa skulle gå viste det seg at bare den ene av de to nye kommunene sikret seg millioninntekter.

Tidligere denne uken kunngjorde Fellesnemda for nye Narvik at de klager til departementet. Ordførerne i Ballangen, Narvik og Tysfjord mener vedtaket må oppheves og at saken må behandles på nytt, men ikke alle er like misfornøyde.

Hjertevarme på Drag

Den omfattende klagen Fellesnamda har skrevet blir imidlertid ikke hørt, ifølge Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister.

Innbyggerne på Drag møtte minister Monica Mæland med hjerter i dag. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Besluttningen er fattet, så nå må vi gå videre. Jeg har full respekt for at det er mange og ulike meninger om dette, sier hun.

På sørsiden ble Mæland møtt av folk med hjerter. Det var liten tvil om at innbyggerne på Drag er storfornøyd med delingen av kommunen.

– Så herlig med hjerter, utbryter Mæland.

– Du er i våre hjerter, lyder det fra folkemassen.

Ingrid Kintel jobber som samisklærer på Drag, og tar vel imot Mæland i dag.

– Gjester tar vi hjertelig imot, samtidig vil vi fortelle at vi er takknemlige og fornøyde. Vi går en trygg fremtid i møte i den lille kommunen, sier hun.

Mæland går ombord i båten som skal ta henne med ut i det omstridte området. På nordsiden venter en helt annen stemning.

Monica Mæland møtte pressen i Tysfjord. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRk

Rødt kort til Mæland

Mens folket tok Mæland til sine hjerter på sørsiden av den nye grensa, var det betydelig mindre kjærlighet å møte på andre siden. Innbyggerne i den nye kommunen i nord møtte ministeren med røde lapper.

– Jeg står her med rødt kort i hånden for å vise at jeg ikke er enig i Monica Mælands deling av kommunen, sier Håkon Olsen.

Håkon Olsen møtte opp i Kjøpsvik for å vise Monica Mæland hva han synes om den nye kommunegrensa. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Han får bred støtte av sambygding May-Britt Kujala.

– Jeg er ikke herfra, men jeg støtter de som er herfra. Jeg støtter de som har sine forfedre i fjorden. Jeg mener at kommunegrensen er satt helt feil, sier hun.

Mæland har tidligere sammenliknet striden med en fotballkamp, og Kujala er tydelig på hva det røde kortet symboliserer.

– Ut! Det betyr at hun skal ut.

Ordføreren i Narvik, Rune Edvardsen, mener dagen er bortkastet dersom det ikke fører frem noen endring i kommunegrensen.

– Jeg håper vi kan komme til enighet om noe som er fornuftig for alle parter. Jeg er veldig spent på om det skjer noe i det hele tatt, eller om mininsteren bare står på det hun har sagt. Hvis hun gjør det er dagen bortkastet for alle parter, sier han.

Mælands reise i Tysfjord i dag har ikke fått henne til å endre mening om grensa.



– Det er jo slik at denne grensen er fastlagt. Det var uansett en nyttig tur.

– Hvis kommunene i Nye Narvik ikke setter i gang fellesnemnda igjen. Hva skjer da?

– Det skal være et valg i Narvik, og tjenestene skal fungere. Noen må organisere det. Kommunene skal organisere det. Og hvis man ikke gjør det så vil man ha en utfordring, avslutter Mæland.

Monica Mæland ble tatt til folkets hjerter på sørsiden av grensen, men møter sterkere motstand på nordsiden. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK