Maarud tilbakekaller popcorn

Maarud trekker tilbake 3-pakk med mikropopkorn med umiddelbar virkning. Årsaken er en liten risiko for at produktet kan begynne å brenne i mikrobølgeovn, melder NTB. Maarud sier bakgrunnen kan være at de har byttet innerpose og olje til poppingen.