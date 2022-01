Må vrake spillere mot Celtic

Kjetil Knutsen har vanskelige valg å ta før serieliga-kampen mot Celtic i februar, skriver TV 2. Glimt kan kun registrere tre nye spillere i den neste fasen av turneringen, og da er det spørsmål om hvem av Runar Espejord, Fredrik Sjøvold, Gaute Vetti og Brice Wembangomo som skal være med i troppen. Det er også ventet at kantspilleren Dominik Plestil signerer for klubben snarest. Knutsen sier til kanalen at de kommer til å stille et sterkt lag uansett.