Måtte kaste flere vaksinedoser: – Folk vil ikke ha bivirkninger i helgen

Forrige fredag hadde Vågan kommune rigget til for en enda en ny vaksinasjonsdag.

Dose to med Moderna sto for tur.

Men 34 personer avlyser timen sin på kort varsel. Kommunen kastet seg rundt og ringte alle som hadde tatt vaksinedose én fire uker tilbake i tid.

Men ingen ville komme.

– Mange svarer at de ikke vil komme inn på en fredag fordi de er redde for å få bivirkninger i helgen, sier kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

Det førte til at kommunen måtte kaste fem vaksinedoser.

– Det er en tragedie med tanke på hvor mange land i verden som sliter med å få vaksine.

Overlegen mener det er et luksusproblem.

– Folk har klaget i over to år på tiltak, og da syns jeg det er veldig spesielt at folk ikke kan ta en dag på sofaen.

Det var Lofotposten som omtalte saken først.

Måtte kaste vaksinedoser

Når noen avlyser eller ikke dukker opp til timen sin, risikerer man at vaksinedoser går i søpla.

– Når du har trukket opp noen doser fra et glass, går dosene ut på dato etter et par timer, forklarer legen.

Det er ti doser i ett glass.

Hvis det bare kommer 25 personer, må du likevel åpne 3 glass.

Da blir fem doser til overs.

Lofoten-kommunen har tidligere opplevd at folk er skeptiske til å kombinere vaksiner fra ulike produsenter. Men dette er første gang de har vært nødt til å kaste vaksinedoser.

– Det er første gangen det skjer hos oss, men jeg vet om mange andre kommuner som har vært nødt til å kaste doser.

Tror Moderna har dårlig rykte

Juul tror mange er redde for å ta Moderna da de har hørt at de kan få flere bivirkninger.

– Det er helt forferdelig når vi har holdt på så lenge. At man da ikke er villig til å ta dose to fordi man blir liggende på sofaen en eller to dager i helgen, det har jeg veldig vanskelig for å forstå.

Nå er han bekymret for at Moderna har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Vi bekymrer oss jo sterkt for at Moderna har fått et dårlig rykte, når det er beviselig at den faktisk er bedre.

Han mener at bivirkningene er overdrevet, og at det slettes ikke er alle som blir dårlige.

– Bivirkningsprofilen er slik vi ser det ganske lik Pfizer. Det er noen som opplever at de blir veldig dårlig av Moderna, men det gjelder overhodet ikke alle.

– Fortvilet situasjon

Frank Johnsen (Sp) er ordfører i Vågan kommune. Han er enig med kommuneoverlegen i at det er forvirring rundt Moderna som har ført til at folk kvier seg.

Men det er ingenting som tilsier at Moderna er noe dårligere valg.

FORTVILET: Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp), er fortvilet over det dårlige oppmøte. Foto: Vågan kommune

– Det er jo en fortvilet situasjon. Det er en sterk kontrast til den situasjonen vi sto i i vinter da vi ikke fikk tak i vaksinedoser.

– Hva tenker du at folk i Vågan dropper å møte opp fordi de er redde for å få bivirkning?

– Det er jo litt skremmende, tenker jeg. Jeg er selv vaksinert og hadde bivirkninger. Men det er bedre å ha bivirkninger i en helg enn å bli alvorlig syk, sier han og legger til:

– Møt opp, og ta vaksinen!