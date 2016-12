Da 32-åringen møtte i Salten tingrett erkjente han ikke straffskyld. Han ble ikke trodd av retten, som dømte han til 60 dagers ubetinget fengsel.

KJENDIS-FURU: Dette gamle bildet av Grønøy-furua er tatt før vegetasjonen ble tettere rundt furua på Grønøy.

– I retten kom det ikke frem noen motiv om hvorfor min klient skulle ha gjort det, og jeg prosederte for frifinnelse nettopp fordi det ikke foreligger noe motiv fra hans side, sier mannens forsvarer Tor Haug til NRK.

– En forferdelig handling

Kjendisfurua på Grønøy – som mange mener er motivet på Nitedals fyrstikkesker – ble saget ned natt til 23. august. Ifølge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim ble den nedsagde fyrstikkfurua på Grønøy «født» i 1705 – og altså var 310 år gammel da det ble offer for hærverk utført med motorsag.

Folk fra lokalmiljøet som var på søndagstur 23. august i 2015 ble møtt av et sjokkerende syn da de så at den legendariske furua lå på bakken. ​Hærverket etterlot bygda i sinne og sorg, og en opprørt ordfører Per Swensen kalte det «en forferdelig handling».

– Et mysterium

I SORG: I dagene etter hærverket la lokalbefolkningen blomster ved stubben av der furua en gang stod. Foto: Heidi Torrissen

En måned etter hærverket siktet politiet to menn for ugjerningen. Hvorfor de to mennene angivelig gikk løs på turistattraksjonen fikk ikke politiet noe et godt svar på.

– Det er ikke sikkert vi noen gang får vite hvorfor furua ble saget ned, og det fremstår fortsatt som et destruktivt og meningsløst skadeverk, uttalte olitioverbetjent Egil Økshoff til NRK

Vandalismen fikk bred omtale i norske medier, og politiet satte umiddelbart i gang etterforskning.

Hogde flere trær

Heller ikke i Salten tingrett kom man nærmere et svar på hvorfor furua ble ødelagt. Nå er 32-åringen dømt for gjerningen. Men ikke bare for å ha ødelagt landets mest berømte tre. Det viser seg at mannen har gått løs på mange trær rundt om i regionen.

I slutten av november 2014 felte han 4 furutrær på en hytteeiendom

Ved en anledning i perioden juni til oktober 2014 stod han bak felling av et gammelt hasseltre i et naturreservat

I mars 2015 felte han 18 grantrær på en privat eiendom

I august 2015 stod han bak felling av «fyrstikkfurua» på Grønøy

Tingretten slår fast i sin dom at han er skyldig, selv om det ikke foreligger noen motiv, og gir en dom på 60 dagers fengsel for trefellingene og fyllekjøring.

Mannens forsvarer Tor Haug sier til NRK at de vurderer om saken skal ankes.

Gjenreiste kjendisfurua

Lokalbefolkninga gikk sammen om å gjenreise furua. Selv om den nå er rotløs, kan den leve opp ti 50 år. Foto: Stian Myrvang

«Fyrstikkfurua» stod i et naturskjønt område på Grønøy i Meløy og var et populært mål for turgåere.

– Treet er øyas stolthet. Meløy kommune har fått tillatelse fra Nitedal til å bruke motivet i sin lokale markedsføring i turistsammenheng, og furua blir vist fram til alle som besøker øya, sa Daniel Meløysund til NRK samme dag de oppdaget ødeleggelsen.

Da det verste sinnet var lagt seg holdt øyfolket på Grønøy krisemøte, hvor det ble bestemt at den 310 år gamle Grønøyfurua skulle gjenreises I desember 2015 gikk lokalbefolkninga sammen og gjenreiste furua på samme sted, og den kan fortsatt leve i ytterligere 50 år selv om den lenger ikke har rot.