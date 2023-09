Må ha med eitt parti for å få fleirtal

Det er spenning i Vestvågøy, der Framstegspartiet og Høgre må ha med eit parti til for å oppnå fleirtal. Framstegspartiet er klar for å ta tak i ordførarklubba i lofotkommunen Vestvågøy. Partiet blei størst i Vestvågøy og fekk åtte av 33 mandat i kommunestyret.

– Det blei jo overraskande bra. Vi blei største parti, det var jo eigentleg det flottaste, seier Pål Krüger, ordførarkandidat i FrP.

Dei vil ha med Kristeleg Folkeparti på laget, for då får dei fleirtal saman med Høgre.

Det er Senterpartiet som har vore det største partiet i kommunen, og har styrt saman med Arbeidarpartiet. Neste periode blir det få senterpartistar i kommunestyresalen.

– Vi er veldig skuffa over at vi ikkje fekk fleire enn tre, seier fungerande ordførar i Senterpartiet, Anne Sand.

Senterpartiet håpar framleis på frieri.

– Vi sit litt roleg i båten og ventar på kva som skjer i posisjonsforhandlingane. Om vi blir utanfor eller innanfor veit vi per no ikkje. Men med det utgangspunktet vi har no, er det hard jobbing for å kome i ein betre situasjon ved neste korsveg, seier Sand.

Krüger i FrP er klar på kva parti som er mest naturleg å samarbeide med.

– Det mest naturlege å tenke på er Krf, vi har gode relajonar dit både mellommenneskeleg og politisk. Eg håpar verkeleg vi klarar å stable saman eit samarbeid oss tre parti ilag.