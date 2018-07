Må betale nær 1000 kroner i bompenger fra sør til nord

I en campingbil utenfor Laksefors i Grane kommune finner vi Espen og Astrid Bråthen med barnebarnet Jonathan. De koser seg i solen på vei til Nordkapp, men én ekstrautgift gjør ferien litt surere.

– Vi har vel passert en 10–15 bomringer på turen. Jeg syns jo det har gått langt over grensa. Å betale for en vei som ikke er ferdiglaget en gang, det syns jeg ikke er helt rimelig.

Espen Bråthen sier at han ikke er imot bompenger i seg selv, men måten de settes opp på.

– At vi må betale bompenger for å få nye veier er kanskje greit nok, men ikke i den grad de har gjort det oppover her. Jeg kan skjønne at utenlandske turister reagerer på dette, sier han.

– Det går ut over familier

Med autopassbrikke vil det ifølge NRKs utregninger koste en personbil omtrent 420 kroner å kjøre fra Sponvika i Østfold til Kirkenes i Finnmark, én vei.

Uten rabatten ligger prisen på i underkant av 600 kroner.

Dette reagerer Makvan Kasheikal på, som er styreleder for gruppen «Nei til mer bompenger» på Facebook.

Makvan Kasheikal, styreleder for gruppen «Nei til mer bompenger» på Facebook. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Gruppen har over 40.000 medlemmer, og Kasheikal mener avgiftene er altfor høye i forhold til prisene for å fly.

– Det er hårreisende nå man ser at du kan ta flyet for 399 kroner til nesten hvor som helst i landet, mens det koster 600 kroner bare én vei i bompenger uten bombrikke.

På torsdag skrev NRK om at færre Nordmenn har besøkt Lofoten i år enn i fjor. Kasheikal mener avgiftene vil holde nordmenn unna turistmål i eget land.

– Det er umulig å være turist i eget land med disse bompengeordningene. Hvis du ser på budsjettene til barnefamilier så blir dette en ekstra hard utgift for dem. Det er rett og slett helt forferdelig.

Avviser anklagene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Foto: NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier derimot at turistene ikke har grunn til å klage over bompengenivået i Norge.

– Bompengene er jo mitt parti kraftig i mot, men stortingsflertallet har flere ganger stoppet regjeringen i å redusere bompengene. Da blir resultatet at du får en del bomstasjoner.

Ifølge Solvik-Olsen har likevel det offentlige økt veibudsjettet fra 49,1 milliarder kroner i 2013 til 66,2 milliarder i 2018. Dette samtidig som at bilistene betaler inn i overkant av én milliard mindre til staten.

Han sier at den nåværende regjeringen ikke kommer til å ta forhåndsavgifter før offentlige veibyggeprosjekter er ferdig.

– Tidligere ble det ofte satt opp bomstasjoner for å forhåndskreve. Vår regjering sier at man ikke skal sette opp bomstasjoner før etter veien er ferdig. Det er som regel byer som gjør dette for å finansiere kollektivtrafikk, og så videre.