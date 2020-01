I år legges kontraktene for Hålogalandsvegen i Nordland og Sotrasambandet i Vestland ut på anbud.

Hålogalandsvegen skal gå mellom Sortland, Harstad og Evenes. Den nye E10 er det største vegprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Rammen nærmer seg ti milliarder kroner.

Norsk anleggsbransje har lenge advart om at offentlige samferdselskontrakter stadig oftere rigges slik at norske bedrifter taper mot utenlandske selskap.

– For stor E10-kontrakt

Stein Windfeldt i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, ønsker at store kontrakter deles opp så norske bedrifter har større sjanse for å vinne anbud. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Hvis vi ender opp med en kontrakt på ti milliarder kroner, vil mesteparten av verdiskapningen og kompetansen gå til en utenlandsk aktør som omsetter for større summer i året, sier Stein Windfeldt.

Windfeldt er direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Nord-Norge.

Ifølge organisasjonen er kontrakten på ny E10 trolig for stor for både det norske og det nordiske markedet.

Han sier kontrakten burde deles i tre eller fire for at norske selskap skal kunne konkurrere om oppdraget. Og entreprenørene får støtte fra politisk hold.

«Monsterkontrakter»

Siv Mossleth (Sp) ønsker endringer i anbudsreglene slik at det skal bli lettere for norske selskaper å vinne anbudsrunder. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Senterpartiet mener et økende antall offentlige «monsterkontrakter» på vei og jernbane skviser ut norske entreprenører. Nå vil de endre anbudsreglene.

Partiet har lagt fram fem forslag for Stortinget. Siv Mossleth sier de de siste årene har sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i utbyggingen av offentlige anleggsprosjekter.

– Vi mener at når vi først bruker så mye offentlige penger, så må det også få ringvirkninger for norske arbeidsplasser og bedrifter, sier Sps transportpolitisk talsperson Mossleth til NTB.

Går trolig for samlet kontrakt

Bettina Sandvin i Statens vegvesen sier norsk anleggsbransje ikke har grunn til bekymring. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

I sine forslag ber Sp regjeringen sørge for at Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Nye veier og fylkeskommunene prioriterer å utvikle arbeidsplasser og kompetanse. Partiet foreslår at store kontrakter deles opp.

Men avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Bettina Sandvin mener entreprenørene ikke trenger å være urolige.

Ny E10 er et samarbeid mellom det offentlige og det private. I OPS-prosjekter her til lands er det norske så vel som utenlandske firmaer som er representert, sier hun.

– Foreløpig er det vår vurdering at det kommer blir en samlet kontrakt. På en OPS-kontrakt skriver vi ikke kontrakt med en entreprenør, men med et OPS-selskap. Det kan være norske, utenlandske eller et samarbeid.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener Sps forslag til endringer er bakpå. Foto: Henrik Jonassen / Samferdsledepartementet

Dale: – Utdatert proteksjonisme

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han tar bekymringen fra bransjen på alvor. Men han mener forslagene fra Sp ikke treffer.

– Svaret er ikke å begrense konkurransen. Sps løsning er utdatert proteksjonisme. Dette må vi løse ved gode kontraktsstrategier som gjør at vi har både små, mellomstore og store kontrakter, sier Dale til NTB.

Dale sier det nå pågår omorganiseringer i både Bane Nor og Statens vegvesen med opprettelse av egne avdelinger for å sørge for en økt profesjonalisering.

– Det er viktig at Statens vegvesen, Nye veier og Bane Nor har gjennomtenkte løsninger for blant annet størrelse på kontraktene for å få mest mulig konkurranse. Da må de ikke innrette kontraktene slik at norske bedrifter ikke kan være med, sier han.