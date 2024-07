Lynnedslag skapte utfordringer, men Widerøe flyr høyt

Mandag denne uken gikk Tore Jenssen inn som administrerende direktør for Widerøes 3500 ansatte.

Han tar over driften av et selskap som virker å ha medvind, og de siste månedstallene viser en positiv utvikling, skriver Widerøe.

De har riktignok 6 prosent lavere kapasitet sammenlignet med fjoråret, men salget av sommerferiebilletter har gått godt inn mot juli, skriver Widerøe i en pressemelding.

– Det er gledelig å se at salget av flyreiser er stabilt høyt også inn i feriesesongen. Vi har solgt bra inn mot juli, og opplever vekst i salg for reiser med avreise i sommerferien, sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug.

På anbudsrutene fortsetter passasjerveksten, som trolig henger sammen med halverte makspriser. Sammenlignet med juni i fjor ser selskapet en økning på 22 prosent på disse rutene.

Helt uten skjær i sjøen har det imidlertid ikke vært. Et lynnedslag har skapt problemer for det ene jetflyet, som har medførte at Widerøe hadde en krevende start på ferieutfarten.