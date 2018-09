Lynet slo ned i hagen og tok både gjerde og tre: – Det var et inferno

Det har vært voldsom tordenaktivitet i Nordland i kveld.

For noen har det bydd på ekstra dramatikk. Kari Ann Nordeng fra Alsvåg satt inne og jobbet på datamaskinen på kontoret, da det plutselig smalt like utenfor.

– Det var et enormt smell, og en diger ildkule. Jeg trodde det kom inn gjennom veggen. En ordentlig ubehagelig opplevelse, forteller hun, og anslår avstanden fra der hun satt til rundt 20 meter.

Både TV-tuner, Internett og flere spotter tok kvelden. Og når Nordeng tok turen ut, fikk hun se hvilke store krefter som hadde vært i sving.

– Jeg har et gammelt, tykt tre i hagen. Det hadde eksplodert. Det lå fliser strødd rundt omkring. Mens hagegjerdet var helt svart. Ledninga som ligger nedgravd i bakken for å styre robotklipperen, var pulverisert.

Hun er glad ingen ble skadet.

– Det var rimelig heftig. Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Voldsomme krefter i sving. Foto: Tommy Wessel Nordeng

Mange lynnedslag i kveld

Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Hanne Beate Skattør, forteller at det er registrert lynnedslag i både Salten, Lofoten og Vesterålen.

– Nå er det en del bygevær, og det kan ligge an til mer lyn og torden utover natta. Bygene trekker seg nordover, noe som kan bety torden nord i Nordland og også Troms.

En titt på lynkartet til Meteorologisk institutt viser 105 lynnedslag i Norge de siste 24 timene. De fleste av disse i Nordland.

Fly ble truffet av lyn

Under innflyvning til Bodø i kveld, ble en flymaskin fra SAS truffet av lyn.

Fra SAS sin pressetjeneste får NRK opplyst at flyet ble satt på bakken for grundig inspeksjon, og at passasjerer Bodø-Trondheim og Trondheim-Bergen blir berørt.

– Maskinen sjekkes akkurat nå for eventuelle skader. Vi gjør en nøye kontroll, noe som er rutine etter slike hendelser, sier pressekontakten, og legger til at det er relativt vanlig at fly blir truffet av lyn.

Meteorolog Hanne Beate Skattør utelukker ikke mer lynaktivitet onsdag.

– Det kan komme mer aktivitet med en front som er på vei inn, i morgen.

I bakken utenfor huset til Kari Ann Nordeng var det gravd ned en ledning for å holde styr på robotplenklipperen. Den ledninga er det ikke mye igjen av ... Foto: Tommy Wessel Nordeng