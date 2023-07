– Det er skuffende at det bare er en symbolsk flytting, med få ansatte så langt.

Det sier Odd-Emil Ingebrigtsen, som er tidligere fiskeriminister og nå Høyres ordførerkandidat i Bodø.

Allerede i 2012 vedtok Stortinget at sjefen for Luftforsvaret skulle flyttes fra Rygge til Bodø, som plaster på såret for at kampflybasen med 800 ansatte ble lagt ned.

Da var målet at flyttingen skulle skje innen utgangen av 2014. Så skulle resten gjennomføres etter hvert som forsvarsboliger ble ledig i Bodø.

Men det skjedde aldri.

Fikk marsjordre om flytting

Først sju år etter skjedde det noe. Noe av det første den nye forsvarssjefen Eirik Kristoffersen gjorde etter at han tiltrådte, var å tilrå flytting av sjefen for Luftforsvaret fra Rygge til Reitan utenfor Bodø.

KOMMANDO: Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø har overordnet kommando og kontroll over militære aktiviteter i Norge og i utlandet. Dette omfatter alt fra Kystvakten, redningstjenesten og grensevakten – til norske soldater i utlandet. Foto: Forsvaret

Kristoffersen argumenterte med at Forsvarets organisasjon bør være likt organisert i fred, krise og krig.

Slik er Luftforsvarsstaben organisert Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen har bestemt at sjefen for Luftforsvaret med en liten stab skal flyttes fra Rygge til Reitan utenfor Bodø. Da vil sjefen være samlokalisert med den operative delen av sin stab i Bodø framfor det mer administrative elementet på Rygge. Hvis det oppstår en kritisk episode eller krise må sjef Luftforsvaret som taktisk sjef uansett være i NAOC på Reitan.

Luftforsvarsstaben har vært delt i to i mange år. En del av staben er på Rygge flystasjon. Den andre delen er allerede på Reitan utenfor Bodø og er samlet i en organisasjon som kalles Nasjonal luftoperasjonssenter/National Air Operations Center (NAOC).

NAOC er ikke en del av Forsvarets Operative Hovedkvarter sin organisasjon. Det består av 50-60 årsverk som planlegger og koordinerer de militære luftoperasjonene for Norge.

Den delen av staben til Luftforsvarssjefen som blant annet driver virksomhetsstyring, IKT og leder styrkeproduksjon ligger på Rygge flystasjon. Denne delen av staben er omtrent på samme størrelse som operasjonssenteret.

NAOC ble i sin tid samlokalisert med FOH på Reitan fordi luftoperasjoner krever noe tettere koordinering med det fellesoperative hovedkvarteret enn andre typer operasjoner.

Staben på Rygge er ledet av en brigader som er stabssjef.

Førløperen til FOH Reitan var Forsvarets operative hovedkvarter (FOHK) på Jåtta utenfor Stavanger (fram til 2009). Den gang var det også et taktisk luftoperasjonssenter på Jåtta.

NAOC er også ledet av en brigader.

Sjefen for Luftforsvaret er nærmeste sjef for den delen av staben som er på Rygge og NAOC på Reitan. Kilde: NRK/Luftforsvaret

Støre lyttet til rådet.

I oktober i fjor bestemte regjeringen at sjefen for Luftforsvaret med en liten stab skulle flyttes fra Rygge til Bodø.

Men hvorfor ikke hele luftforsvarsstaben?

Fram til nå har det kun vært Luftforsvarets sjef som ikke ha hatt kontor på samme sted som sitt taktiske operasjonssenter.

Sjefen for Hæren har et landmilitært operasjonssenter på Bardufoss hvor han også har kontor.

PÅPEKTE SVAKHET: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har påpekt at det er en svakhet at militære luftoperasjoner ledes fra Bodø uten at sjefen for Luftforsvaret er fysisk til stede. Foto: Therese Bergersen / NRK

Sjefen Sjøforsvaret har et maritimt operasjonssenter i Bergen hvor han også har kontor. Tilsvarende samlokalisering har sjef Heimevernet og andre taktiske sjefer i Forsvaret.

Men sjefen for Luftforsvaret skal ha med seg kun to-tre ansatte til Bodø.

«Tvangsflyttes til overbefolket fjellhall»

Det liker Høyres ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen i Bodø, dårlig.

– I Bodø er det svært sterke meninger om dette. Bodø er kanskje flybyen fremfor noen etter mange tiår som militær hovedflyplass for Norge, sier han.

FAGLIG BEGRUNNET: – Det fagmilitære må ligge til grunn for en flytting. Derfor var det gledelig at Forsvarssjefen gikk inn for flytting rett etter utnevnelsen, sier Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Malin Straumnsnes

Slik er det imidlertid ikke lenger.

Etter en opprivende politisk prosess i 2012 vedtok Stortinget at Forsvarets operative virksomhet med kampfly skulle flyttes fra Bodø til Ørland hovedflystasjon.

SISTE TUR: 6. januar i fjor tok det siste F-16-flyet av fra Bodø lufthavn, og Nato-beredskapen offisielt overføres til kampflyene F-35 som skal stasjoneres på Ørlandet og på Evenes. Du trenger javascript for å se video. SISTE TUR: 6. januar i fjor tok det siste F-16-flyet av fra Bodø lufthavn, og Nato-beredskapen offisielt overføres til kampflyene F-35 som skal stasjoneres på Ørlandet og på Evenes.

Der bør også sjefen for Luftforsvaret være, mener forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier.

I kronikken «Luftforsvarssjef på avveier» i DN tar han til orde for at den øverste sjefen for Luftforsvaret bør flyttes til Trøndelag.

«Forsvarsstaben har tvangsflyttet sjefen for Luftforsvaret, Rolf Folland, vekk fra Rygge og inn i det allerede overbefolkede fjellanlegget på Reitan ved Bodø», skriver han i kronikken.

Videre skriver han at alt ligger til rette for at Trondheim kan bli det militære samlingspunkt Bergen utgjør for Sjøforsvaret. «Trøndelag mangler bare en grensjef».

ARGUMENTERER FOR TRØNDELAG: – Midt-Norge er en vesentlig region for Forsvaret. Trøndelag binder Norge sammen, skriver forsker Anders Romarheim i en kronikk i DN. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Advarer mot omkamp

Ingebrigtsen synes det lukter politisk omkamp av utspillet fra Romarheim.

– Det får være måte på omkamper. I forbindelse med flyttingen av Luftfartstilsynet hørte vi akkurat de samme argumentene mot flytting til Bodø. Dette har i ettertid blitt gjort grundig til skamme.

Også fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap) i Nordland advarer mot omkamper.

– Nå er vedtaket fattet. Jeg vil advare mot flere omkamper i denne saken. Det er ikke det norske Forsvaret tjent med, sier hun.

Det er mange ledige kontorer på den nedlagte flystasjonen i Bodø. Kommunen skal ikke overta den østlige delen før tidligst i 2029.

Kommunen skal heller ikke noen konkrete planer for fremtidig bruk av området hvor det gamle flystasjonshovedkvarteret står.

– Vi står klar til å ta imot. Det blir nesten litt underlig at mangel på kontorplasser skal være en del av debatten om hvordan Forsvaret skal være organisert, sier Dalseng Eide.

NORD VIKTIG: – Her i nord er vi gjennom mange tiår vant til å legge til rette for Forsvarets behov, og det klarer vi denne gangen også, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap). Foto: Thor-Wiggo Skille

De kritiske enkeltutspillene som har kommet rundt Forsvarets prioriteringer den siste tiden er som forventet, mener hun.

– Slik blir det alltid ved flytting av arbeidsplasser. Men her er det ikke bare snakk om arbeidsplasser, det er snakk om forsvarsevnen vår. Den blir ikke bedre av å samle flest mulig forsvarsressurser i Sør-Norge når trusselen er størst i nord.

Trusselen fra vår mektige nabo i øst gjør at vi ikke kan ta hensyn til hva som er mest beleilig for hver enkelt, sier Eide.

Det var Odd Emil Ingebrigtsens eget parti som i flere år unnlot å gjennomføre Stortingets vedtak fra 2012.

Ifølge Høyres forsvarspolitiske talsperson, Håkon Elevenes, var det flere årsaker til at flyttingen ble utsatt i 2014.

– Luftforsvaret sto i store omstillingsprosesser og skulle motta svært mye nytt materiell. Det klare rådet var å ikke flytte ledelsen samtidig, sier Elvenes.

1. august ankommer generalmajor Rolf Folland Bodø sammen med en håndfull nære medarbeidere. Arbeidsstedet blir fjellanlegget på Reitan utenfor Bodø. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Ingebrigtsen velger nå å se framover. Flyttingen av Rolf Folland til Bodø er en begynnelse. Målet er av resten av staben skal komme etter.

Det ønsker også fylkesrådslederen i Nordland.

– På sikt vil det kunne være fornuftig å flytte flere deler av den administrative støtten rundt sjefen for Luftforsvaret nordover.

Forsvaret: – Bodø flystasjon Ikke aktuelt

Eivind Byre er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret. Han sier at Forsvaret ikke kan si noe om den framtidige organiseringen av staben i Luftforsvaret nå.

– Luftforsvarets ledelse er inne i en større omorganisering, som etter planen skal være klar 1. januar 2024. Resultatet av denne kan ikke forskutteres. Den vil vise vei for fremtidig utvikling.

Oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Eivind Byre understreker at sjefen for Luftforsvaret allerede har hele sitt operasjonssenter (NAOC) i fjellanlegget på Reitan. Foto: Forsvaret

Byre opplyser at de tidligere lokalene ved Bodø flystasjonen ikke er aktuelle for luftforsvarssjefen.

– Flystasjonen i Bodø har Luftforsvaret i tråd med politiske beslutninger stengt og levert fra seg. Slik jeg forstår det er ikke den aktuelt, all den tid operasjonssenteret må være inne i fjellet.

Og inne i fjellanlegget er det trangt.

– Etter det jeg kjenner til er det utfordringer knyttet til areal på Reitan og det vil med dagens infrastruktur være vanskelig å samlokalisere mye mer uten større investeringer.