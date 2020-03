Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En pasienttransport fra Lofoten til Bodø tar under normale omstendigheter rundt halvannen time – dersom redningshelikopteret i Bodø står klar når det kalles ut.

Men omstendighetene er ikke normale når koronasyke pasienter trenger intensiv behandling.

For å unngå at nøkkelpersonell i ambulansene blir utsatt for smitte og havner i karantene, må transport til sykehus og mellom sykehus foregå på en trygg måte.

Derfor tok det ti timer da en koronasmittet mann i Lofoten skulle fraktes til Nordlandssykehuset i Bodø for behandling natt til fredag i forrige uke.

Årsaken var at pasienten måtte transporteres i en smittevernkuvøse for å unngå at helikoptermannskapene og andre involverte skulle bli smittet.

I tillegg måtte et nyopprettet smitteteam hentes fra UNN i Tromsø.

Dette teamet skal bistå og eventuelt behandle pasienten inne i kuvøsen dersom det oppstår en kritisk situasjon.

På toppen av det hele var det et forrykende uvær i Lofoten og Vesterålen denne natta.

Krevende pasientlogistikk Slik var hendelsesforløpet da en pasienttransport fra Gravdal i Lofoten til Bodø tok ni timer lenger enn vanlig. Pasient i Lofoten En koronasmittet mann som er innlagt ved Nordlandssykehuset på Gravdal må flyttes til sykehuset i Bodø for behandling. Normalt sett tar denne turen under en time.

Transport fra Bardufoss Men natt til fredag 20. mars var det kun ett smitteteam på plass i Nord-Norge – ved Universitetssykehuset i Tromsø. Et Bell-helikopter fra Forsvarets base på Bardufoss flyr til Tromsø for å hente teamet. Med i helikopteret er også en smittevernkuvøse fra UNN.

Smitteteam fra Tromsø Et kraftig uvær gjør det vanskelig å lande på Leknes. Helikopteret klarer etter flere forsøk å lande i Svolvær. Smitteteamet blir fraktet til sykehuset i Gravdal.

Nytt helikopter Deretter blir et Sea King redningshelikopter med smittevernkuvøse sendt fra Bodø til Lofoten. Pasienten blir deretter fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø. Ni timer senere. Vis mer

Siden denne hendelsen har Helse Nord, UNN og Nordlandssykehuset jobbet på spreng med å få nødvendig logistikk for transport av pasienter på plass.

Seks kuvøser i Nord-Norge

Redningstjenesten har kjøpt inn fem smittevern-kuvøser som kan frakte voksne personer uten at mannskapene står i fare for å bli smittet. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

I løpet av neste uke skal det være til sammen seks kuvøser på plass i landsdelen.

Helse Nord har allerede kjøpt inn tre nye kuvøser. To av dem skal stasjoneres i Tromsø og én i Bodø.

Disse kommer i tillegg til de to kuvøsene redningstjenesten har og én som Helse Nord har stasjonert i Tromsø.

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord. Foto: Helse Nord

Ifølge Helse Nord er sykehusene godt rustet til å ta imot alvorlig syke koronapasienter.

– Disse kuvøsene kan brukes på vei, vann og i lufta.

– I tillegg har både UNN og Nordlandssykehuset nå team som kan følge kuvøsen. På Banak blir team ferdig trenet torsdag, og vil da også kunne følge kuvøse, sier kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord.

Helikopterbasene på Rygge, Sola og Ørland får også kuvøser på plass i disse dager.

Ber sivile fly frakte pasienter

Smittekuvøsene er for store til å gå inn i ambulanseflyene. Derfor er det helikopter og større fly som må brukes til transport av kuvøsepasienter. Foto: BSAA / NTB scanpix

Samtidig jobbes det på spreng med å øke flykapasiteten som kan håndtere kritisk syke smittepasienter i lufta.

Det er ikke plass til kuvøser i Babcocks ambulansefly, men denne uka ble ambulansehelikoptrene i Brønnøysund og Harstad godkjent for kuvøsetransport.

Det jobbes også for å få utstyret godkjent for bruk i den større helikoptertypen som står i Tromsø og Ålesund.

Samtidig forbereder Luftambulansetjenesten seg på at koronapandemien vil sette deler av tjenesten ut av spill.

Det kan skje dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner som leger, sykepleiere, redningsmenn, piloter og teknikere blir smittet eller må i karantene.

Administrerende direktør Øyvind, Juell i Luftambulansetjenesten HF. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– De som jobber i luftambulansetjenesten er svært spesialiserte. Dette er personell som ikke kan erstattes på kort varsel. Det gjør tjenesten ekstra sårbar, sier administrerende direktør Øyvind, Juell i Luftambulansetjenesten HF.

Derfor er helseforetaket nå i tett dialog med flere sivile fly- og helikopterselskap for å sikre fly og helikopter som kan bistå med å transportere koronapasienter.

Forsvarets Bell-helikopter er stasjonert på Bardufoss. Foto: Knut-Sverre Horn

– Luftambulansetjenesten er også i dialog med flyselskap om frakt av mannskap til og fra basene fordi det stadig går færre rutefly, sier Juell.

NRK har vært i kontakt med Widerøe.

Kommunikasjonssjef Catarina Solli opplyser at Widerøe er kjent med problemstillingen, men at det foreløpig ikke er signert noen avtale.

For å opprettholde et best mulig beredskap har Babcock skjermet et ekstra ambulansefly i Sverige som kan settes inn både i Norge og Sverige.