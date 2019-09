I dag er Lucas 14 år. Men mamma Kristel Jektvik har ikke sett sønnen sin siden han var seks.

For da hun skulle hente Lucas på skolen en desemberdag i 2011, var han forsvunnet med faren sin.

Ifølge politiet peker alle spor mot at Kristels ekssamboer har tatt med seg deres felles sønn til Libya, farens opprinnelige hjemsted.

I dag ønsker faren å komme hjem frivillig med sønnen deres, og har derfor tatt kontakt med politiet i Nordland.

Det var TV2 som først omtalte saken

– Han har vært i kontakt med oss flere ganger, stort sett over Messenger. Han sier at han ønsker å returnere til Norge med Lucas, sier politiadvokat Siv Remen til NRK søndag.

Men på grunn av det norske lovverket ser det ikke ut til at de to kommer hjem med det første.

– Norske myndigheter må komme på banen

Første gangen faren tok kontakt med politiet var på bursdagen til Lucas for to år siden.

Remen sier til NRK at det er positivt at han har tatt kontakt, men at det er lite Nordland politidistrikt kan gjøre med saken.

– Vi har gitt ham veiledning for hvordan han kan komme seg til Norge. Men papirene må han få fra de riktige myndighetene, sier hun.

Siv Remen er politiadvokat i Nordland politidistrikt. Faren har kontaktet dem flere ganger via meldingsappen Messenger. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Faren til Lucas er libysk statsborger, men hadde oppholdstillatelse i Norge før han dro. Lucas er norsk statsborger, men har ikke lenger gyldig norsk pass.

Dermed trenger de visum for å komme seg til Norge, men den norske ambassaden i Libya er stengt av sikkerhetsmessige årsaker.

Morens bistandsadvokat, Lise-Marthine Jensen forteller at de har forsøkt å få hjelp av norske myndigheter for å få Lucas hjem igjen, uten hell.

– Norske myndigheter må komme på banen for å finne en løsning i denne saken, sier Jensen til NRK.

Hun mener dette kan være et brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen, fordi barnets beste ikke er blitt lagt vekt på i lovverket. Det mener hun også betyr at det er et hull i lovverket om frivillig tilbakeføring av bortførte barn.

UD sier til TV2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men at de har forståelse for at saken er belastende. UDI har ikke ønsket å stille til intervju.

Lever i håpet

Hjemme i Narvik sitter fremdeles Kristel, og venter på at den nå 14 år gamle sønnen hennes skal komme hjem igjen.

Selv om det har gått åtte år, har hun aldri mistet håpet om å få han hjem.

– Håpet har vært der i alle år. En dag skal Lucas få julepresangene fra 2011, sier hun til TV2.

– Det gjør vondt. Men for Lucas sin bror må jeg holde ut og være optimist, sier Kristel Jektvik. Foto: Dan Henrik Klausen