Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årets sommersesong for reiselivsbedrifter i Lofoten ble berget av nordmenn på ferie i eget land.

«Alle» har vært på ferie i Lofoten i sommer ble konklusjonen.

Leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål. Foto: Virke Reiseliv

Men det ser mørkt ut for høsten og vinteren.

Ifølge lederen for reiseliv i Virke gir ikke høstferien det store løftet for reiselivsnæringen.

– Nord-Norge og deler av Vestlandet har vært utrolig flinke til å få sesongen til å vare lenger ved få internasjonale gjester til landsdelen sin.

– Men norske turister er ikke ute etter det samme produktet som de som kommer langveis fra, sier leder Astrid Bergmål.

Ser at folk ferierer kortreist

– Det er selvfølgelig noen som velger å reise i eget land nå. Men når de utenlandske turistene uteblir er det veldig vanskelig å kompensere med lokale folk i stedet, sier Bergmål.

I Lofoten står mange rorbuer tomme og hotellene har langt lavere belegg enn normalt på høsten.

For Anders Løvik ved Svinøya rorbuer i Svolvær er det rolige dager med få gjester.

Anders Løvik har mange ledige rorbuer hos Svinøya rorbuer. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det har vært litt folk, men det er ikke sånn som det skal være. Bookingene for vinteren ser veldig bra ut, men det er jo usikkert. Alt er bekrefta til det ikke er det lenger, sier han til NRK.

Hos Anker Brygge, som også tilbyr rorbu-overnatting, har de merket en liten økning i høstferien.

– Sammenlignet med de siste ukene har vi litt flere gjester nå. Men vi ser at folk er kortreiste og veldig impulsive, sier resepsjonist Espen Nilsen.

Nøkkelen til rorbu 33 hos Svinøya Rorbuer er ute. Men de andre rorbuene har nøklene i skapet. Belegget er langt lavere enn normalt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Må tilby noe mer

Bergmål i Virke tror stedene som tilbyr opplevelser til turistene er vinnerne i høst.

– Folk reiser ikke hovedsakelig for å få en hotellovernatting, men de reiser for å oppleve noe eller gjøre en aktivitet. Og da er det stedene med et godt tilbud som tiltrekker seg flest folk.

Også reiselivssjefen i Lofoten ser at tendensen er at folk drar til steder der det skjer noe.

Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Samuelsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hun mener reiselivsbedrifter nå må rette seg mot det regionale markedet for å holde hjulene i gang.

– Folk kommer jo ikke fra Vesterålen eller Harstad bare for å sove. De må ha noe å gjøre her, sier Samuelsen.

– Områdene der det er et aktiviteter ser ut til å være mest populære. Det går på at du har en plass å spise og kose deg eller noe å gjøre. For eksempel et galleri som er åpent eller en naturaktivitet, sier Samuelsen.

– En tøff vinter

Vinterstid er det i hovedsak utenlandske turister som berger reiselivet i nord.

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv er ikke i tvil om at Nord-Norge får det tøft utover høsten og vinteren.

– Med et rødt europa- og verdenskart er det mye som tyder på at det vil komme flere avbestillinger.

– Tror du vi vil se samme effekten som i sommer, at nordmenn drar på ferie i eget land også i vinter?

– Mange nordmenn som ville dratt på helgetur i Europa i høst og vinter får ikke gjort det, og derfor ser vi kanskje etter opplevelser i eget land i stedet. Jeg vet at bedriftene gjør det de kan for å tenke nytt og vise frem sine produkter til nordmenn.