Lover å reversere tvangsvedtaket i Bindal: – Veldig godt å høre

Jonas Gahr Støre sier i dag at selv om prosessen er startet med å slå sammen 4 kommuner på grensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag, vil han sette en stopper for det.

Folk i Bindal har protestert høylytt mot tvangssammenslåingen. I to kommunestyrevedtak har man motsatt seg Stortingets vilje. Bindal-ordfører Helstad tror ikke det har hjulpet at tanken har modnet i hodene hos Bindalingene.

– Det tror jeg heller er tvert imot. Jeg kjenner nå når vi driver valgkamp at folket er virkelig engasjert i dette og at de ønsker å fortsette å være bindalinger, sier hun.

Fikk etterlengtet garanti

I dag fikk Bindal og Helstad garantien de ønsket seg. Ordførerne i de fire kommunene Leka, Vikna, Bindal og Nærøy var mandag samlet for å starte prosessen mot ei sammenslåing i 2020. I Jonas Gahr Støre sier at dersom de får et flertall i Stortinget skal han sørge for at sammenslåingen reverseres.

– Det var altså en kommune som ble slått sammen med tvang og tatt ut av fylket de ønsker å høre hjemme i. De stemmene har jeg hørt helt inn til Stortinget, sier han.

– Betyr det at du kan garantere at de får snu om du kommer til makten?

– Det er Arbeiderpartiets holdning, og så må vi få et flertall i Stortinget som ønsker det.

Har vært i tvil

Bindal-ordføreren synes det er godt å høre de ordene fra partilederen og forteller at mange bindalinger som har vært i tvil om hva Arbeiderpartiet kom til å gjøre dersom de kommer i regjering.

– I denne valgkampen er dette noe som har kommet lite fram. Derfor var det bra at vi kunne få til dette og virkelig få budskapet ut, sier Helstad.

I Dagsrevyen tirsdag sa samfunnsforsker Bent Aslak Brandtzæg at mange av kommunene som nå sier nei, er nettopp de kommunene som har størst behov for sammenslåing.

– Småkommunene er ikke så godt skodd til å håndtere fremtidig utfordringer. Det har nettopp sammenheng med at de er sårbare og har liten kapasitet og kompetanse på en del områder, sier han.

Likevel håper Bindal på å fortsette som egen kommune.